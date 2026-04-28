CICLISMO / Vigor Cycling Piasco in grande spolvero nel weekend della Festa della Liberazione

Un brillante terzo posto ha caratterizzato il fine settimana della Feste per la Liberazione del Vigor Cycling. Lo ha conquistato Tommaso Bozzoli nella gara della categoria allievi disputata a Strevi nell'alessandrino. Corsa molto impegnativa, tanto veloce e tecnica, quanto ondulata e nervosa.

Al terzo dei cinque giri in programma, dopo il Gran Premio della Montagna vinto da Tomas Lantermino della Vigor Cycling, nasceva la fuga decisiva costituita da cinque atleti, tra cui Tommaso Bozzoli. Per effetto del buon accordo tra i battistrada l'azione era coronata da successo, in primis per Manuel Solenne del Madonna di Campagna che a 8 chilometri dalla conclusione scattava risolutamente per andarsi ad imporre in solitudine.

Alle sue spalle volata lunga, con l'altro "madonnino" Nicolò Casalicchio che superava sulla linea d'arrivo Tommaso Bozzoli. Un premio comunque per quest'ultimo, corridore determinato e indomabile che potrà ancora regalare soddisfazioni a sè stesso e al club presieduto da Claudio e Silvio Mattio. Nella circostanza da segnalare anche la nona posizione di Tomas Lantermino che si aggiudicava la classifica dei GPM.

Hanno contribuito al positivo risultato di squadra anche Federico Groppo, Jacopo Martino, Federico Barra, Francesco Mellano e Loris Perrone, per la legittima soddisfazione dei tecnici al seguito Salvatore Cirlincione e Gianfranco Lantermino che riscontrano la continua crescita della squadra. Venerdi 1 maggio la formazione, insieme agli esordienti, sarà nuovamente in lizza a Costigliole di Saluzzo.

Ma le gratificazioni per il sodalizio cuneese non si sono fermate qui. A Casella in Liguria, le sorelle Ambra e Aurora Balbis si sono infatti classificate in prima e terza posizione rispettivamente, della Genoa Cup Marathon dell'Appennino di mountain bike.

Momento di respiro invece per gli esordienti, che dopo il tour de force agonistico della scorsa settimana, hanno effettuato esclusivamente sedute di allenamento individuali. Venerdi prossimo 1 maggio il team pilotato dal direttore sportivo Michele Ancona sarà di scena a Costigliole Saluzzo nel cuneese e domenica 3 a Ovada nell'alessandrino.

Tra i numerosi impegni dell'attivissima società anche la partecipazione al Campionato Regionale Piemontese di mtb nella specialità del cross country olympic, disputata a Sant'Anna di Monteu Roero. Dennis Solavaggione ha sfiorato il podio chiudendo al quarto posto, Fabio Marino al sesto, e Samuele Meiranesio al trentunesimo, mentre la maglia di campione regionale di categoria è andata a Davide Quattrone della Rostese.

E inoltre, giusto per non farsi mancare nulla da segnalare anche l'organizzazione della Vigor Cycling del Trofeo della Liberazione di Venasca per ciclomatori.

Infine, accolta con entusiasmo anche la clamorosa terza vittoria stagionale di Luca Gugnino lanciato dalla Vigor Cycling, e ora juniores dell'UC Piasco, che ha conquistato il prestigioso Gran Premio della Liberazione di Massa.