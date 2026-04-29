Alpi, colline e Marchesato: il trittico d’oro delle due ruote pronto a conquistare la Granda [VIDEO]

Il territorio cuneese si prepara a diventare il cuore pulsante del ciclismo internazionale con protagoniste le vette delle Alpi Marittime, le colline monregalesi e il fascino storico del Marchesato di Saluzzo che per l’occasione diventeranno un palcoscenico d’eccezione dei professionisti su due ruote. La presentazione ufficiale del calendario 2026, si è svolta questa mattina, mercoledì 29 aprile, presso la Sala Trasparenza della Regione Piemonte. La Granda sarà il fulcro del progetto firmato EPT – Eventi Persone Territorio, ovvero utilizzare la bicicletta non solo come strumento agonistico, ma come una potente leva di marketing territoriale capace di promuovere le eccellenze locali e il turismo sostenibile su scala globale, coinvolgendo attivamente le comunità e le amministrazioni.

Il sipario si alzerà ufficialmente il 31 maggio con L’Étape Piemonte, che avrà come quartier generale il comune di Entracque. Questo evento porterà il format ufficiale della "Grande Boucle" tra le montagne cuneesi, offrendo agli amatori l'emozione di pedalare in un contesto organizzativo identico a quello del Tour de France.

La vera sfida tecnica della giornata sarà l'introduzione del Colle delle Goderie, un’ascesa inedita e spettacolare che l’organizzazione candida già a diventare un nuovo riferimento iconico per il cicloturismo internazionale.

Pochi giorni dopo, il 7 giugno, l’attenzione si sposterà verso le terre del Marchesato per il Gran Finale del Giro d’Italia Women a Saluzzo. La città marchionale ospiterà sia la partenza che l’arrivo di una tappa decisiva per la maglia rosa femminile, trasformando i suoi borghi storici in un circuito d'élite arricchito da un fitto programma di eventi collaterali per appassionati e famiglie.

Il trittico d’oro si completerà il 20 settembre con L’Étape Mondovì. L’evento non si esaurirà nella competizione di un giorno, ma lascerà in eredità un tracciato cicloturistico permanente e segnalato. Il percorso monregalese è stato studiato per esaltare i dislivelli e le vedute panoramiche delle Langhe e delle Alpi, consolidando Mondovì come destinazione d’eccellenza per le due ruote tutto l'anno.

Le dichiarazioni a margine della conferenza stampa di presentazione (GUARDA IL VIDEO)

Un risultato dato dalla sinergia tra il mondo imprenditoriale e quello pubblico. Alla guida del progetto EPT – Eventi Persone Territorio siede Flavio Borgna che ha agito col supporto della Regione con l’assessorato guidato da Paolo Bongioanni e dai vertici della promozione turistica, tra cui Silvio Carletto (Presidente Visit Piemonte) e Mariano Occelli (Vice Presidente ATL del Cuneese). Fondamentale il raccordo tecnico garantito da Emiliano Borgna (ACSI) e la dimensione internazionale portata da Théophille Rallet per A.S.O. (Tour de France). Intervenuti il sindaco di Entracque Gian Pietro Pepino, l’Assessore di Mondovì Alessandro Terreno e il sindaco di Saluzzo Franco Demaria. Infine, il coinvolgimento di Massimo Silumbra per la Fondazione Ospedale di Cuneo per sottolineare il valore sociale e solidale che accompagna le competizioni sportive.