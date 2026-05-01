Doppio Weekend di gare per Aurora Dell'Aquila

L'atleta Aurora Dell'Aquila è stata protagonista di due fine settimana intensi, caratterizzati da grandi sfide sul tatami, crescita tecnica e risultati di rilievo tra il Piemonte e la Puglia.

Domenica 19 aprile, la cornice del palazzetto di Castelletto Ticino (NO) ha ospitato il trofeo Lago Maggiore Cup, una competizione di ottimo livello che ha visto confrontarsi atleti provenienti da Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia e dalla vicina Francia.

Impegnata nella categoria Esordienti B, Aurora ha affrontato una pool di otto atlete con una determinazione incrollabile. Dopo aver superato il primo turno, ha dovuto vedersela con due avversarie francesi negli incontri decisivi. La finale, in particolare, è stata un vero esempio di resilienza: nonostante si trovasse inizialmente in svantaggio, l'atleta del Kodokan è riuscita a ribaltare l'esito del match con un'azione magistrale, conquistando così una bellissima medaglia d’oro.

Senza neanche il tempo di festeggiare, il weekend successivo la trasferta si è fatta più lunga e impegnativa. Aurora è volata al Palaghiaccio di Bari per la seconda tappa del Trofeo Italia, una kermesse di altissimo profilo che mette in palio punti fondamentali per la Ranking List Nazionale.

L’atleta cuneese ha iniziato la giornata nel migliore dei modi vincendo il primo combattimento, ma la sua corsa si è purtroppo arrestata al secondo incontro. Contro un'avversaria romana, si è dovuta arrendere per somma di ammonizioni in un match molto tattico e, a causa della mancata possibilità di ripescaggio, ha concluso la sua esperienza pugliese con un comunque onorevole undicesimo posto.

Questi due appuntamenti, pur con esiti diversi, rappresentano tappe fondamentali per la crescita della giovane judoka. Se l’oro di Castelletto conferma il suo valore tecnico, la trasferta di Bari ha fornito spunti essenziali per il futuro.

"Queste esperienze sono fondamentali per capire a che punto siamo con la preparazione," commentano dall'entourage dell'atleta. "Servono a individuare le tecniche e le situazioni di gara su cui lavorare ancora. La lezione più importante resta sempre la stessa: per competere a questi livelli, ogni allenamento deve essere affrontato dando il massimo, trasformando ogni sfida in un gradino verso la crescita futura."