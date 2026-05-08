SUPERLEGA / Primo colpo di mercato per Cuneo Volley: ingaggiato il centrale Leandro Mosca

Cuneo Volley cala il primo colpo di mercato, portando in biancoblù Leandro Mosca.

Il centrale marchigiano dopo una stagione da protagonista a Monza è stato convocato dalla Nazionale maggiore; già Campione del Mondo 2022, l’atleta classe 2000, ha lavorato duro dopo il lungo stop dovuto agli infortuni, con l’unico obiettivo di dare il massimo e ritrovare la maglia azzurra.

Sull’arrivo di Leandro, si è espresso così il DS Paolo Brugiafreddo: "Credo che con l’arrivo di Mosca Cuneo abbia alzato decisamente la qualità del ruolo, un ragazzo che ha un passato molto promettente e anche molto sfortunato perché chiaramente gli infortuni che ha subito sono stati pura sfortuna, però nell’ultima stagione ha dimostrato di aver lasciato alle spalle questo momento difficile. Abbiamo cominciato ad interessarci a lui perché abbiamo visto la sua enorme crescita durante la stagione, la sua determinazione, la sua motivazione e infine, soprattutto, ci ha colpiti la sua grande voglia di vestire la nostra maglia, di confrontarsi con la realtà cuneese. Ci porta centimetri importanti, ambizione, motivazione personale che siamo certi potrà trasmettere alla squadra; crediamo veramente che possa essere un tassello fondamentale per la nostra nuova stagione".

"Ogni volta che ho giocato contro Cuneo ho pensato a quanto mi sarebbe piaciuto provare a ricevere il tifo di questo palazzetto; adesso non vedo l’ora di caricarlo dal campo": queste le prime parole di Leandro Mosca in biancoblù.

Notizia di oggi la convocazione al primo collegiale azzurro dell’anno, in programma da lunedì 11 a domenica 17 maggio presso il Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti” all’Acqua Acetosa: "Ad essere sincero era il mio obiettivo da quando mi sono infortunato 2 anni fa prima delle Olimpiadi, cercherò di dare il mio massimo contributo per la maglia azzurra, ma per me è già una vittoria essere stato convocato".

Una stagione come quella appena conclusa a quali obiettivi ti spinge per la prossima a Cuneo? "Quest’anno è stato un punto di ripartenza e sono felice di aver avuto la possibilità di giocare così tanto. Ora sono carico di consapevolezza e ho l’obiettivo di fare sempre meglio".

Quali sono le tue prime impressioni avendo parlato con dirigenza e staff? "Ho già parlato con Ds e Coach, devo ancora parlare con il Pres, ma è sempre bella la sensazione di conoscere un ambiente nuovo, è molto stimolante per me".

Nella speranza di vederlo impegnato con la Nazionale per la stagione azzurra, gli diamo appuntamento al palazzetto per il suo primo ingresso in campo da biancoblù.