“Radici Oltre – Storia, identità e futuro”, ad Alba il 27° congresso della rete nazionale Istituti Agrari

Sarà la città di Alba, cuore di uno dei territori agroalimentari più prestigiosi d’Europa, a ospitare il XVII Congresso Nazionale della Rete Nazionale Istituti Agrari (Re.N.Is.A.), in programma presso I.I.S. Umberto I.Il titolo scelto per questa edizione, “Radici Oltre – Storia, identità e futuro”, sintetizza la missione dell’evento: valorizzare la tradizione degli Istituti Agrari italiani proiettandola verso le grandi sfide contemporanee, dall’innovazione tecnologica alla sostenibilità ambientale, fino alla trasformazione dei modelli formativi e produttivi del Made in Italy.Per tre giornate, dirigenti scolastici, docenti, esperti, rappresentanti istituzionali, imprese e stakeholder del settore agricolo e agroindustriale si confronteranno sul ruolo strategico della scuola agraria nel costruire nuove competenze e accompagnare le transizioni ecologiche e digitali del Paese.Il congresso si articolerà attorno a tre grandi temi simbolici – Radici, Oltre, Futuro – che guideranno il dibattito nazionale sull’evoluzione dell’istruzione tecnica agraria.

Il programma

18 maggio: la giornata inaugurale sarà dedicata all’identità culturale e al ruolo pubblico degli Istituti Agrari. Al centro del confronto la riforma dell’istruzione tecnica e professionale, il modello “4+2” e le opportunità connesse al marchio “Made in MIM”. Ampio spazio sarà inoltre riservato alla sostenibilità integrale, alla tutela del territorio e alla progettazione di nuovi ecosistemi resilienti di fronte ai cambiamenti climatici.

19 maggio: la seconda giornata guarderà invece all’innovazione e alla gestione del cambiamento. Focus particolare sull’Intelligenza Artificiale applicata alle filiere produttive, sulle competenze digitali e sui processi decisionali assistiti dalle nuove tecnologie, mantenendo centrale il valore della responsabilità umana. Il programma prevede anche momenti di confronto internazionale tra modelli europei di istruzione agraria e sessioni esperienziali in campo, vigneto e cantina dedicate alle innovazioni applicate.

20 maggio: la giornata conclusiva sarà dedicata alla governance della rete nazionale Re.N.Is.A. e al rinnovo della presidenza nazionale, con l’obiettivo di delineare le strategie future della rete e rafforzare il ruolo degli Istituti Agrari come presidio educativo, scientifico e sociale nei territori italiani.“Radici Oltre” nasce dalla consapevolezza che oggi gli Istituti Agrari non rappresentano soltanto luoghi di studio dell’agricoltura, ma laboratori avanzati dove si intrecciano scienza, tecnologia, ambiente, alimentazione, cultura e cittadinanza. La scuola agraria italiana si conferma così protagonista nella formazione delle nuove generazioni chiamate a governare le trasformazioni ecologiche e produttive del nostro tempo.L’evento assume inoltre un forte valore territoriale e nazionale grazie alla collaborazione di numerosi partner pubblici e privati che hanno sostenuto l’iniziativa attraverso contributi, sponsorizzazioni e patrocini istituzionali. Una rete ampia e qualificata di soggetti che testimonia il grande interesse verso un appuntamento destinato ad avere un significativo impatto culturale, educativo ed economico sul territorio, rafforzando il dialogo tra scuola, imprese, istituzioni e comunità locali.Il Congresso Nazionale Re.N.Is.A. si conferma così uno dei principali momenti di confronto italiano dedicati all’istruzione agraria, capace di mettere in relazione formazione, innovazione e sviluppo sostenibile in una visione condivisa del futuro del Paese.

Maggiori informazioni al sito web dell’IIS Umberto Primo al link: XVII Congresso Nazionale della ReNIsA Rete Nazionale degli Istituti Agrari 18 19 e 20 maggio 2026 - I.I.S. Umberto I