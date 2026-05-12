ARTI MARZIALI / A Rivarolo Canavese 7 podi per 7 atleti per la Shotokan Karate Cavallermaggiore

Domenica 10 maggio, presso il centro Polisportivo di Rivarolo Canavese (To), si è svolto il 14° Trofeo Ivan Reale organizzato dalla “Rem-Bu-Kan Karate-do” di Rivarolo; la giornata ha previsto gare sia di kata (forme) che kumite (combattimento), riservate ad atleti dai 6 fino ai 17 anni.

Alla gara hanno preso parte circa 160 atleti provenienti da varie province del Piemonte e sugli spalti è stato presente per l’intera giornata un pubblico numeroso ed attento allo svolgimento della competizione che ha apprezzato ed applaudito i ragazzi che si sono confrontati sui 4 tatami, ininterrottamente dalle 9:30 alle 16:00, sotto la regia del Maestro Giacomo Buffo.

Nella mattinata si sono svolte le gare di kata con la formula del “girone all’italiana”, due sono stati i podi per gli atleti della Scuola di karate di Cavallermaggiore: BORI Matilde 1°classificata nella gara per le cinture blu, DI MARTINO Giada 4°classificata nella gara per le cinture bianche; molto buona la prestazione del giovanissimo SPERTINO tra le cinture bianche, che ha eseguito con precisione il proprio kata.

Nel pomeriggio si sono tenute le gare di kumite ad eliminazione diretta, a salire sul podio sono stati ben 5 atleti: SPERTINO Ettore 1°classificato nella gara per le cinture marroni, BONINO Matilde 1°classificata nella gara per le cinture marroni, BORI Matilde 1°classificata nella gara per le cinture blu-verdi, MAHFOUDI Nadir 1°classificato nella gara per le cinture verdi e MASTRORILLO Noemi 4°classificata nella gara per le cinture blu-verdi.

Con questi ottimi risultati gli atleti della “Shotokan Karate Cavallermaggiore A.S.D.” si preparano all’appuntamento più importante della stagione, i Campionati italiani che si svolgeranno a fine maggio a Bellaria Igea Marina.





