BASKET / Granda College Basket Cuneo da sogno: l’Under 13 Gold vola allo spareggio per le finali nazionali

L’anno sportivo 2025-2026 si sta trasformando in una stagione da ricordare per i ragazzi dell’Under 13 Gold della Granda College Basket Cuneo, protagonisti di un percorso straordinario iniziato anni fa sui campi del minibasket e oggi arrivato a un passo dalle finali nazionali.

Sono quindici i giovani atleti che hanno costruito questo cammino vincente: Samuele Valinotti, Alessandro Massa, Tommaso Chiaramello, Pietro Quattrone, Matteo Finotto, Nicola Gerardo Giorda, Coulibaly Gabriel, Kevin Gaspri, Filippo Tallone, Stefano Fissore, Matteo Falco, Matteo Tridico, Matteo Giraudo, Pietro Rinaudo e Nicholas Sordello.

Durante la stagione regolare, da settembre fino alla fine di aprile, la squadra ha affrontato sia il campionato Under 13 Gold sia il campionato Under 14 Silver, perdendo soltanto due partite in tutta l’annata e conquistando l’accesso alle fasi Top di entrambe le competizioni.

I giovani cuneesi hanno continuato ad allenarsi e a crescere insieme, chiudendo la fase Top al primo posto del girone. Nei quarti di finale hanno superato il Basket Collegno in due gare, guadagnandosi così l’accesso alle Final Four del 2 e 3 maggio.

Nella fase decisiva la Granda College Basket Cuneo ha prima battuto Area Pro Torino in semifinale e poi San Mauro Basket nella finalissima, conquistando il titolo regionale Under 13 Gold.

Il successo regionale ha aperto ai biancoblù le porte delle fasi interzona contro i campioni di Liguria e Sardegna. Venerdì 9 maggio, al palazzetto di Moncalieri, i cuneesi hanno avuto la meglio sul Basket Alassio al termine di una gara molto combattuta. Domenica 11 maggio è arrivata poi un’altra grande vittoria contro il Basket Sassari, che ha regalato alla squadra il pass per lo spareggio finale di accesso alle finali nazionali.

Ora i ragazzi allenati da coach Luca Di Meo e Giorgio Manfredi si preparano all’ultima grande sfida: sabato 16 maggio alle 18.30, a Lonate Pozzolo, affronteranno la fortissima formazione del Basket Brescia con in palio un posto alle finali nazionali.

A rendere ancora più speciale questo percorso è stato il contributo di tutto il gruppo: tutti e quindici i giocatori hanno infatti dato il proprio apporto durante la stagione, dimostrando compattezza, spirito di squadra e consapevolezza della forza del collettivo.