MOTORI / Weekend di fuoco per l'albese Edoardo Bertola, di scena nell’Europeo Supermoto

L’albese Edoardo Bertola, nato a Pietra Ligure il 18 giugno 2007, residente ad Alba, studente dell’ultimo anno del liceo linguistico, è salito su una minimoto all’età di soli tre anni, seguendo le orme del padre Valter, che correva nelle gare in pista ed in salita.

Le prime vittorie di Edoardo Bertola

Seppur giovanissimo, Edoardo ha già una lunga esperienza e, per migliorare ulteriormente il suo talento, ha deciso negli ultimi anni di trasferirsi in Spagna per circa metà dell’anno, per poter prendere parte al mondiale Junior di velocità, spostandosi in Italia per gareggiare nelle supermoto.

L’inizio della sua carriera motociclistica è avvenuta nel 2016 quando si è iscritto alla Lorenzo School di Como, prendendo poi parte l’anno successivo al campionato italiano FMI 12 pollici, chiuso in sesta posizione.

Nel 2018 si è aggiudicato il campionato italiano minimoto FMI 15 pollici, disputando anche qualche gara con la Ohvale 110 cc., vincendo al Sagittario di Latina una gara del Trofeo Marco Simoncelli. L’anno successivo si è imposto nella Ohvale 160, trasferendosi a fine anno in Spagna, seguito dall’ex campione Ezio Gianola, risultando il pilota più giovane del trofeo ETC Honda 250.

Bertola al primo anno in Spagna, con la Honda del Team Eagle 1 di Massimiliano Gazzarata

Nel 2020 è tornato a correre in Italia nella categoria Pre Moto 3 in sella ad una Yamaha 250, ma nell’anno successivo è stato stoppato da un incidente di gara nel quale si è procurato la frattura del femore destro, dovendo rinunciare a correre anche nel 2022 dedicato ad un intenso allenamento invernale in vista del 2023, quando ha preso parte al campionato spagnolo ETC Honda 250, vero mondiale Junior, con il Team A C Racing, continuando ad alternarsi con le gare italiane della Moto 3, sempre in sella ad una Honda, conseguendo però pochi risultati.

In tempi più recenti, e precisamente nel 2024, Edoardo ha gareggiato in Spagna nella categoria Talent ETC, seguito dal Team Eagle 1 di Massimiliano Gazzarata, guidando una Honda 250, mentre lo scorso anno ha corso nuovamente nella penisola iberica con lo stesso team nella Moto 3 Junior GP, ma in sella ad una KTM, trasferendosi in Italia per partecipare al Campionato Europeo Supermoto della categoria S4 con la Honda 450 del Team Gazza Racing, classificandosi secondo nella gara disputata a Busca, disputando anche tre gare degli Internazionali d’Italia.

Lo scorso anno all'Europeo Supermoto disputato a Busca, con la Honda del Team Gazza Racing

In questa stagione prenderà parte al Campionato spagnolo Moto 3 di velocità, nuovamente con il Team Eagle 1, passando però a moto KTM, mentre a fine settimana sarà impegnato nella prova di campionato europeo Supermoto classe S4 che si disputerà a Tramatza, in Sardegna dove, con la stessa KTM 450 dello spagnolo KTM MTR Team di Franco Mollo, portata al titolo mondiale dello scorso anno da Julen Avila Cortes.

Nella sua avventura, Edoardo è supportato dagli Sponsor Rada Capsule di Montecarlo, ARAI caschi, Giudici tute e Beendurance barrette energetiche.