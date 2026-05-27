PALLAPUGNO / I campioni del mondo scendono in campo a Palazzo Lascaris

“Parlare di Pallapugno è per me un grande piacere. Perché questo non è solo un gioco bello da vedere e difficile da praticare, ma è anche un simbolo indiscusso della provincia di Cuneo, delle nostre belle colline di Langhe. È una pratica sportiva decantata e descritta da scrittori e poeti, un gioco che è cultura, tradizione e territorio. Ed anche futuro”.

Con queste parole il vicepresidente del Consiglio della Regione Piemonte, Franco Graglia, ha accolto nel suo ufficio a Palazzo Lascaris a Torino, atleti e dirigenti della squadra di pallapugno che ha conquistato con tecnica, bravura e passione, il podio più alto del Campionato mondiale di Pallapugno, sbaragliando le formazioni di altri 24 Paesi. Un grande risultato, che ribadisce la vitalità di questo sport, riportando la coppa in Italia dopo 22 anni.

“È un grande onore essere qui - ha ribadito il direttore tecnico della squadra, Giorgio Vacchetto - e siamo molto contenti dell’attenzione da parte delle istituzioni. Per questo ringrazio il vicepresidente Graglia, che partecipa e sottolinea i nostri risultati, come appassionato dello sport ma anche avendo ben inteso l’importanza della pallapugno, della sua storia e delle sue radici”.

Complimenti a Vacchetto Massimo, Vacchetto Paolo, Parussa Enrico, Vacchetto Alex, Rinaldi Enrico, Pola Francesco, Battaglino Marco, Battaglino Giorgio per “il prestigioso successo ottenuto con passione, sacrificio ed alto valore sportivo”, come recita la pergamena che il vicepresidente Franco Graglia ha voluto consegnare agli atleti, insieme ad una medaglia, da parte del Consiglio regionale del Piemonte, per sottolineare il valore dell’impresa sportiva.

Tra gli accompagnatori anche la giovane Martina Giubergia, in rappresentanza della squadra tutta femminile, che ha partecipato al Campionato mondiale di Pallapugno, facendosi valere e facendo ben sperare per i prossimi campionati.

“Sono poi doppiamente contento ed orgoglioso - ha concluso Graglia - che questa mitica squadra di pallapugno sia composta interamente da atleti e dirigenti del Cuneese, la provincia che tutti noi amiamo, culla indiscussa del gioco della pallapugno”.

Al vicepresidente del Consiglio della Regione Piemonte, Franco Graglia è stata consegnata una maglietta della nazionale: “Adesso sì - ha commentato - che mi sento uno di voi”.