Prestigiosi risultati per le ragazze del nuoto artistico di Sommariva Perno

Chiusura di stagione in ascesa per la squadra categoria ragazze del nuoto artistico di Sommariva Perno.

Sabato 30 maggio si è svolta alla piscina Monumentale di Torino l'ultima gara di obbligatori del campionato regionale, valevole per la classifica finale del Piemonte e per la qualificazione ai Campionati Italiani Estivi FIN che si svolgeranno a Riccione dal 25 al 28 giugno.

Le ragazze di Sommariva Perno chiudono la stagione con grandi soddisfazioni: Emma Bertolusso è salita sul podio, arrivando terza, con il punteggio di 63,3273, Rachele Ceppa è arrivata quinta con il punteggio di 62,6697. Complimenti a entrambe le atlete classe 2012, che rappresenteranno la provincia di Cuneo a Riccione, subito dopo aver sostenuto gli esami di terza media.

Chiudono la stagione con soddisfazione anche tutte le altre ragazze di Sommariva che si sono distinte per determinazione ed impegno, ottenendo buoni risultati: Matilde Dellavalle è arrivata al decimo posto con il punteggio di 60,8364 e Matilde Rinaldi diciassettesima con 57,0667. Confermano i punteggi individuali personali anche Sara Di Giaimo, Rebecca Lisa, Costanza Corrado, Morena Zuccheddu, Elena Rimedio e Gioia Floris.

Riflettori puntati su Giorgia Contrato, che si è cimentata nella gara categoria Ragazze, pur essendo ancora Esordiente A, ottenendo un ottimo punteggio.

Enorme soddisfazione per la società, per le allenatrici Alessia Reinero e Ilaria Celli che stanno già preparano le qualificate per l'ultimo importante impegno stagionale, prima delle vacanze estive.