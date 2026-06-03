STHENATHLON / Sheila Peano e Juliana Soledad Gallo primeggiano alle finali nazionali di Rimini

Vittorie senza sosta per il team “+petto e +coscia”, formato da Sheila Peano e Juliana Soledad Gallo. Le due atlete sono reduci dalla vittoria della prestigiosa Steelman Race, una competizione sportiva multidisciplinare ed estrema che unisce endurance, forza e ginnastica di alto livello.

Le atlete hanno affrontato dure prove di forza e resistenza nelle discipline del canottaggio, nuoto, corsa, ciclismo e CrossFit. Nella categoria Open W-W, svoltasi a Gaeta, nel Lazio, il 23 e 24 maggio, hanno conquistato il primo posto.

Le due sportive hanno poi nuovamente raggiunto il gradino più alto del podio, laureandosi campionesse nazionali nella categoria Advanced W-W. L’importante risultato è stato ottenuto alle finali nazionali di Sthenathlon, disputate il 30 e 31 maggio a Rimini, nell’ambito della rinomata fiera del fitness RiminiWellness.

Il duo, in forza al box Baldo Fit Academy di Boves, capitanato da Dal Padulo Davide e Russo Linda, si è rivelato la squadra vincente in entrambi questi prestigiosi eventi. Lo Sthenathlon, disciplina polipesistica orientata alle prove di forza e gestita in via esclusiva dalla FIPE (Federazione Italiana Pesistica), prevede un percorso di qualificazione che il team ha superato brillantemente. Con determinazione, caparbietà e forza, le due atlete sono riuscite a imporsi sulle numerose concorrenti provenienti da tutta Italia nella loro categoria.

A loro vanno, con orgoglio, i complimenti della grande famiglia del Baldo Fit Academy per gli straordinari risultati ottenuti.