Demonte: manca poco alla Stra Val Esturo 2026

L'estate della Valle Stura si prepara a scaldare i motori per l'evento sportivo e aggregativo più atteso dell'anno: la Stra Val Esturo 2026.

Giunta alla sua 22ª edizione, la storica manifestazione organizzata dalla V.B.C. Valle Stura riapre i battenti sabato 4 e domenica 5 luglio, promettendo un weekend di pura energia, sport, musica e convivialità.

Nata nel 2003 da un'intuizione di un gruppo di giovani appassionati della V.B.C., quella che era partita come una modesta "24 ore di pallavolo" di fine estate è diventata oggi un punto di riferimento imprescindibile non solo per il Cuneese, ma per centinaia di atleti e tifosi in arrivo da tutto il Piemonte e dalla vicina Liguria.

Un programma sportivo per tutti i gusti (e senza barriere) Il cuore pulsante della Stra Val Esturo resta, per vocazione storica, la pallavolo. Il torneo 6vs6 accenderà i campi della palestra comunale, affiancato dall'ormai consolidato torneo di calcio a 5, che si disputerà sul nuovissimo campo in erba sintetica di ultima generazione.

Non mancherà inoltre un omaggio alla tradizione locale con il torneo di petanque a coppie, ospitato presso la Bocciofila "Luigi Biarese".

Ma la vera, grande novità di quest'anno è all'insegna dell'inclusione: fa infatti il suo debutto nel programma il sitting volley, una disciplina paralimpica in forte ascesa che amplia ulteriormente l'offerta dell'evento, permettendo ad atleti con e senza disabilità di sfidarsi alla pari seduti sul parquet. Una scelta forte da parte dell'organizzazione, che ribadisce come lo sport sia prima di tutto condivisione. Non solo agonismo: una festa lunga 48 ore Come sanno bene i veterani (e come scopriranno i neofiti), la Stra Val Esturo non si limita al fischio dell'arbitro. È una vera e propria esperienza immersiva.

Attorno ai campi gara graviterà un'atmosfera di festa continua: un punto ristoro operativo 24 ore su 24 garantirà energie a chi gioca e a chi tifa, mentre un'ampia area camping (sia per tende che per camper) accoglierà le squadre e i visitatori che decideranno di vivere appieno la "due giorni" di Demonte.

Il clou fuori dal campo arriverà sabato sera, quando i palloni si fermeranno per lasciare spazio ai bassi. Il Mega DJ Party sotto le stelle, quest'anno affidato al dj set di Lorenzo Isoardi, trasformerà l'area sportiva in una grande discoteca all'aperto, unendo giovani del posto e turisti in una notte di pura festa.

Il rilancio del turismo locale

Oltre all'aspetto ludico, l'evento rappresenta da oltre vent'anni una vetrina formidabile per Demonte e per l'intera vallata. Come ricordano spesso i membri del direttivo della V.B.C. Valle Stura, le squadre al seguito riempiono la valle, assaggiando i prodotti tipici (spesso inseriti nei pacchi gara) e scoprendo le bellezze di un territorio che, grazie a questa vetrina, molti scelgono poi di rivisitare durante l'anno. Le iscrizioni per i tornei sono già aperte sulla piattaforma InCampo. L'invito degli organizzatori è uno solo: che siate giocatori pronti a dare battaglia sotto rete, tiratori scelti di petanque o semplici amanti della festa, il 4 e 5 luglio c'è solo un posto dove stare. La Stra Val Esturo vi aspetta.