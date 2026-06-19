ATLETICA / Mondovì ai campionati di società assoluti su pista con le squadre maschile e femminile

L'Atletica Mondovì – Acqua S.Bernardo sarà protagonista questo fine settimana ai campionati di società assoluti su pista 2026: entrambe le squadre, quella maschile e quella femminile, hanno conquistato l'accesso alla Finale "A" Bronzo, in programma a Borgo Valbelluna sabato 20 e domenica 21 giugno.

Un risultato conquistato sul campo lo scorso anno con la storica doppia promozione di Bergamo e ribadito durante la fase regionale dello scorso 16/17 maggio dove è stato raggiunto il punteggio di conferma: 12.691 punti per la squadra femminile (seconda nella start list dietro a Team A Lombardia) e 12.335 per quella maschile confermando la competitività del progetto sportivo monregalese su scala nazionale.

Saranno ben 36 le gare coperte complessivamente dalle due a dimostrazione di una rosa ampia e profonda, nonostante alcune defezioni.

Squadra Femminile

Le monregalesi si presentano a Borgo Valbelluna con la “capitana” Rachele Torchio impegnata nelle prove veloci nei 100 e 200 metri, mentre Noemi Bertone e Anna Mamiedi sono in “ballottaggio” per il posto da titolare nel giro di pista. Elisa Calandri è iscritta sia negli 800 che nei 1500 metri e c’è grande attesa per l’esordio per l’U18 Yasmine Lazouzi sui 3.000 siepi. Doppio impegno per Lucrezia Garelli nei lanci (peso e disco), per Chiara Rabezzana nei salti (lungo e triplo) e Anna Boero nell’asta e nel giavellotto. Martina Minnella sarà impegnata nel lancio del martello e Vittoria Bollano nei 5 km di Marcia; ostacoli alle alessandrine con Jessy Ifa impegnata nei 100 hs e Tiziana Traverso i 400 hs. Dalla Dragonero arriva la mezzofondista Francesca Bianco in prestito giornaliero per i 5.000 metri, mentre è confermata Marta Manzini da Team Atletico Novara nel salto in alto. 4x100: Rebecca Roà, Jessy Ifa, Tiziana Traverso e Rachele Torchio; 4x400: Noemi e Sofia Bertone, Anna Mamiedi e Tiziana Traverso.

Squadra Maschile

Anche la compagine maschile presenta un organico di tutto rispetto pur rimaneggiato a causa dell’infortunio patito da Lorenzo Mellano nuovamente ai box. Tommaso Pibiri sarà il titolare dei 100 metri, mentre Vincenzo Martinelli sarà ai blocchi sui 200. Tour de force per Riccardo Prette impegnato nei 400 sabato, negli 800 e 4x400 domenica. Karim Ezzouhti tenterà il colpo doppiando 1500 e nei 5000 metri, affiancato da Aimo nei 3000 siepi. Jacopo Libertino (asta e alto), mentre Cristian Boschetti coprirà il lungo e i 110 ostacoli. Daniele Dellapiana sarà in pedana nel triplo, mentre nei lanci Mattia Rocco è iscritto sul peso, Emanuele Peano nel disco, Giovanni Milani al martello (in prestito da Novara) e Jan Fragiacomo giavellotto (in prestito da CSS Leonardo da Vinci). Giacomo Provera esordirà sui 400 ostacoli con altezza da 91 e Giancarlo Forni cercherà punti preziosi sulla marcia. Confermata la staffetta veloce dello scorso anno con Federico Lisa, Vincenzo Martinelli, Tommaso Pibiri e il rientrante Lorenzo Vera, mentre la 4x400 oltre a Prette vedrà schierato Gabriele Beccaria, Francesco Simbula e Giacomo Provera.