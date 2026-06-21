L’Hc Bra di hockey su prato onora il già acquisito scudetto numero 12, con uno spettacolare 5-3 interno su Amsicora [VIDEO]

Si chiude una stagione 2025- 2026 memorabile per l’Hc Bra, con cinque titoli portati complessivamente a casa per i gialloneri del patron Berrino (Eurohockey Trophy indoor, Supercoppa italiana su prato, Coppa Italia su prato, campionato indoor e campionato di hockey su prato).

Merito del collettivo seguito in primis dall’allenatore- giocatore Andrii Koshelenko e di alcuni leader storici di questo gruppo come il neozelandese Priyesh Bhana, l’ex Nazionale Marco Garbaccio e Nicholas Chiesa, supportati a loro volta da un buon “serbatoio” di giovani pronti per il grande salto.

Ultimo trionfo, quello già conquistato matematicamente con un turno di anticipo, lo scorso fine settimana, in casa all’Augusto Lorenzoni, contro gli emiliani del Città del Tricolore, ma celebrato a dovere ieri, sabato 20 giugno, con il convicente 5-3 interno, nell’ultima giornata di campionato della Serie A Elite di hockey su prato, contro i cagliaritani dell’Amsicora.

Con 34 punti complessivi (a +7 dalla seconda Lazio Hockey), una mole di reti considerevoli - tra cui le 22 messe a segno dal capocannoniere della competizione Andrii Koshelenko – 11 vittorie, 2 sconfitte e un solo pareggio, la squadra, quest’anno neopromossa, conquista il titolo tricolore numero 12 della sua storia. Nell’ultimo incontro contro Amsicora, alle reti dei locali di Koshelenko (una su azione e una su rigore, Nicholas Chiesa, Priyesh Bhana e Matteo Moro, Bhana, rispondono Atzori (doppietta) e Carta per i sardi.

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