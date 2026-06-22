Sport - 22 giugno 2026, 16:43

BOCCE / Auxilium Saluzzo, Gianlorenzo ed Elisabetta Costa qualificati ai campionati italiani a coppie U15

Nella gara provinciale a terne, che si è tenuta alla Bocciofila Salassese, secondo posto per l’Auxilium Saluzzo con Alessia Costanzo, Federico Rainero e Simone Ainardi

Nel fine settimana appena concluso si è reso protagonista il settore giovanile della Bocciofila Auxilium Saluzzo.

Per quanto riguarda la specialità volo, nella seconda selezione regionale ai campionati italiani a coppie under 15, tenutasi al Veloce Club Pinerolo, qualificazione per Elisabetta e Gianlorenzo Costa (sorella e fratello). La rassegna nazionale di categoria si terrà a fine luglio ad Envie. 

Sempre per gli under 15, nel prossimo fine settimana il sodalizio saluzzese sarà a Noventa di Piave, in Veneto, per la fase finale nazionale dello scudetto di categoria. 

Nella gara provinciale a terne, che si è tenuta alla Bocciofila Salassese, secondo posto per l’Auxilium Saluzzo con Alessia Costanzo, Federico Rainero e Simone Ainardi, nel “Memorial Daniele Vercellino”.

cs

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GIUGNO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
SU