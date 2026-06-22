VOLLEY A3M / Savigliano: Cunial, “giovane” esperienza in posto 4

Il Volley Savigliano è lieto di annunciare il secondo volto nuovo per la prima squadra in vista del campionato di Serie A3 Credem Banca 2026/27.

Dopo aver annunciato la promozione dal vivaio di Andrea Marassi nel ruolo di libero, ci si sposta in posto 4. Vestirà, infatti, di biancoblù Edoardo Cunial.

Classe 2004, nonostante la giovanissima età Edoardo è già, per certi versi, un veterano, avendo collezionato la bellezza di 100 presenze esatte tra Serie A2, con la maglia di Motta di Livenza nel 2022/23, e Serie A3, con la Personal Time San Donà di Piave, da cui proviene e in cui ha militato nell’ultimo triennio. Nato a Oderzo, Edoardo è anche figlio d’arte: suo papà Moreno giocò nello stesso ruolo tra gli anni Ottanta e Novanta, concludendo la propria carriera proprio in provincia Granda, con l’allora Alpitour Diesel Cuneo nel 1993/94.

Cunial è già carichissimo per la nuova avventura in Piemonte: “Da questa nuova stagione mi aspetto di riuscire a dare il mio massimo apporto alla squadra e alla società. Non vedo l'ora di conoscere nuove persone e di instaurare un bel rapporto di amicizia con i miei compagni. ⁠Penso che tutti quanti insieme potremo fare grandi cose, sia durante gli allenamenti che in campionato. Ci sono diversi ragazzi della mia età che hanno già molta esperienza e questo mi convince del fatto che potremo crescere tanto durante l’anno e migliorare, un gradino alla volta, sempre di più”.

Entusiasmo, esperienza e gioventù al servizio della causa saviglianese. Il Volley Savigliano augura a Edoardo di poter migliorare ancora, insieme ai suoi compagni, durante la stagione.



