Savigliano, Raffaele Ramonda nuovo pediatra di libera scelta

Facendo seguito all’avviso del 19 giugno scorso, relativo alla cessazione dell’attività della dott.ssa Abello, si comunica che a decorrere dal 1 luglio inizierà l’attività nel comune di Savigliano, in qualità di Pediatra di Libera Scelta con incarico provvisorio, il dott. Raffaele Ramonda, con ambulatorio in via Saluzzo 6. Gli orari dell’ambulatorio (su appuntamento) saranno i seguenti: lunedi dalle ore 9:30 alle ore 13:30, martedi dalle 15:00 alle 18:00, mercoledi dalle 9:30 alle ore 12:30, giovedi dalle 15:00 alle 19:00, venerdi dalle 9:30 alle 12:30.
Come già comunicato, l’attività del dott. Ramonda inizierà operativamente il 20 luglio, ma fino a tale data i suoi assistiti potranno fare riferimento alle colleghe di Savigliano con le seguenti modalità:
dal 1 al 9 luglio: dott.ssa Daniela Pellegrino, contattabile telefonicamente per appuntamento al numero 335.5373695 (preferibilmente nell’orario 7.30-09.00)
dal 10 al 17 luglio: dott.ssa Giulia Folgori, contattabile telefonicamente per appuntamento al numero 351.4908293 (preferibilmente nell’orario 8.00-10.00).
Si conferma inoltre che dal 1 luglio gli assistiti in carico alla dr.ssa Abello saranno assegnati automaticamente al dott. Ramonda, ferma restando, nel rispetto del principio della libera scelta, la possibilità di ciascuno di effettuare la scelta di altro PLS tra quelli disponibili, secondo le seguenti modalità:
online attraverso il Fascicolo Sanitario Elettronico e con l’applicazione “Il mio medico”, presente sul portale “Salute Piemonte” accessibile con SPID, CIE o TS-CNS, (https://pua.salutepiemonte.it/pua)
presso gli sportelli multifunzionali, muniti della tessera sanitaria e codice fiscale o, nel caso in cui non possa presentarsi il diretto interessato, della delega firmata e corredata da copia del documento di identità del delegante, a:
- Savigliano: presso il Presidio Ospedaliero SS. Annunziata, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 17.00
- Fossano: via Ospedale 23, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 17.00
- Racconigi: via Ospedale 4, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.00.