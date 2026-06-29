VOLLEY / Il ritorno di Marco Spagnol: l'opposto veste per la terza volta la maglia del Volley Savigliano

"Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano". Con queste parole, citando un celebre brano, il Volley Savigliano annuncia per la stagione 2026/27 il ritorno di Marco Spagnol, come componente della prima squadra impegnata in Serie A3 Credem Banca.

Non c’è due senza tre per l’opposto di Montebelluna, che per la terza volta in carriera tornerà a vestire la maglia biancoblù. Classe 2000, "Spago" è già stato al PalaSanGiorgio nel 2022/23 e nella seconda metà dell’annata 2024/25, mettendo a referto complessivamente 775 punti in 44 gare. Prima e nel mezzo le avventure con Bologna, Modica, Reggio Calabria e, in ultimo, Stadium Mirandola, con 441 punti in 25 presenze nell’ultima annata. In tutto, sono 2.142 le sue realizzazioni in categoria, a conferma di una continuità di rendimento a cui aveva abituato l’ambiente saviglianese.

Ora si profila un nuovo inizio, in uno spogliatoio molto diverso da quello lasciato l’ultima volta.

"Mi sento forse ormai più a casa qui che non a casa mia visto il tempo trascorso negli scorsi anni – interviene scherzando Marco Spagnol –. Fondamentali per spingermi a tornare sono stati il contesto della società, un ambiente di fiducia dove si può lavorare bene, lo staff tecnico, che mi è sembrato pieno di entusiasmo ma allo stesso tempo con idee concrete e piedi ben saldi a terra, e la voglia di ritrovare ex compagni di un tempo. Molti saranno diversi, ma il gruppo che si è formato mi piace: amo lavorare in palestra, e farlo in un gruppo giovane ti permette di avere maggiori margini di miglioramento. Che stagione mi aspetto? Vedo un campionato molto equilibrato, con molti roster che hanno cambiato tanto. Dipenderà molto dall’amalgama che si verrà a formare, ma credo che la nostra squadra possa dire la sua con tutte".

Tutto il Volley Savigliano augura a Marco Spagnol che anche questa terza avventura piemontese possa concludersi come le precedenti: con tanti punti messi a referto e altrettante soddisfazioni.