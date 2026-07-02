Sport - 02 luglio 2026, 10:15

ATLETICA / Trophée des Alpes: definita la squadra del Piemonte con tanti cuneesi in gruppo

La formazione regionale U14 e U16 prenderà parte alla manifestazione in programma mercoledì 8 luglio a Belley, in Francia

(foto: fidal piemonte)

(foto: fidal piemonte)

Ufficializzata dal settore tecnico regionale la squadra regionale U14 e U16 del Piemonte che prenderà parte al Trophèe des Alpes in programma mercoledì 8 luglio a Belley in Francia. 

Il Piemonte prenderà parte alla manifestazione, organizzata dal Comitè Athle 73 della Savoia, per il secondo anno consecutivo. 

Tanti gli atleti cuneesi tra i convocati.

50 m: Federico Bruno dell'Atletica Mondovì

50 hs: Giacomo Renesto (Atl.Mondovì Acqua S.Bernardo)

Peso: Lorenzo Ferracane (Atl.Mondovì Acqua S.Bernardo)

50 hs: Giulia Olivero (Atl.Savigliano)

Lungo: Greta Alessandria (Atl.Alba)

120 m: Laycy Mamba Ntolo (Atl Cuneo)

Alto: Annalisa Magliano (Atl Roata Chiusani)

Peso: Monica Pellegrino (Atl.Sprint Libertas Morozzo)

1000: Virginia Galletto (Atl.Saluzzo)

200 hs: Matteo Brignone (Atl.Roata Chiusani)

Alto: Ludovico Allocco (Atl. Alba)

Asta: Samuele Ternavasio (Atl.Fossano)

Triplo: Noah Leone (Atl.Mondovì Acqua S.Bernardo)

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