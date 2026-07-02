ATLETICA / Trophée des Alpes: definita la squadra del Piemonte con tanti cuneesi in gruppo

Ufficializzata dal settore tecnico regionale la squadra regionale U14 e U16 del Piemonte che prenderà parte al Trophèe des Alpes in programma mercoledì 8 luglio a Belley in Francia.
Il Piemonte prenderà parte alla manifestazione, organizzata dal Comitè Athle 73 della Savoia, per il secondo anno consecutivo.
Tanti gli atleti cuneesi tra i convocati.
50 m: Federico Bruno dell'Atletica Mondovì
50 hs: Giacomo Renesto (Atl.Mondovì Acqua S.Bernardo)
Peso: Lorenzo Ferracane (Atl.Mondovì Acqua S.Bernardo)
50 hs: Giulia Olivero (Atl.Savigliano)
Lungo: Greta Alessandria (Atl.Alba)
120 m: Laycy Mamba Ntolo (Atl Cuneo)
Alto: Annalisa Magliano (Atl Roata Chiusani)
Peso: Monica Pellegrino (Atl.Sprint Libertas Morozzo)
1000: Virginia Galletto (Atl.Saluzzo)
200 hs: Matteo Brignone (Atl.Roata Chiusani)
Alto: Ludovico Allocco (Atl. Alba)
Asta: Samuele Ternavasio (Atl.Fossano)
Triplo: Noah Leone (Atl.Mondovì Acqua S.Bernardo)