BOCCE / Auxilium Saluzzo, pioggia di medaglie ai campionati italiani: oro, argento e bronzo nel volo

Fine settimana ricco di soddisfazioni per la Bocciofila Auxilium Saluzzo, guidata dal presidente Pieraldo Moine, che torna dai campionati italiani con un bottino completo di medaglie – oro, argento e bronzo – nella specialità volo.

Sugli scudi il settore giovanile, da sempre fiore all’occhiello del sodalizio saluzzese, che conferma la propria tradizione di eccellenza. A Point Saint Martin, in Valle d’Aosta, sede dei campionati italiani di tiro, straordinaria la prestazione di Bryan Collet (Auxilium Bertolotto Porte Saluzzo), capace di conquistare il titolo italiano nel tiro progressivo under 15 e di salire nuovamente sul podio con un terzo posto nel tiro di precisione.

Nella stessa rassegna giovanile erano in gara anche Elisabetta Costa (tiro di precisione under 15) e Federico Rainero (tiro di precisione under 18), entrambi fermatisi però alle fasi eliminatorie.

Arriva invece dal Friuli l’argento nella categoria B, conquistato dalla giovane coppia all’esordio nella categoria composta da Francesco Costa e Matteo Macario. I due portacolori dell’Auxilium si sono arresi solo in finale, superati 11-7 da Stefano e Lorenzo Frattoni della Novese al termine di una gara combattuta.

Meno fortunata la partecipazione nella categoria A dei campionati italiani: nella competizione maschile Loris Castellino e Simone Mana, insieme a Stefano Migliore e Corrado Salusso, così come nel femminile Serena Traversa ed Alessia Costanzo, non sono riusciti a superare la fase eliminatoria.

Nella specialità pétanque, infine, ai campionati italiani a coppie disputati a Bordighera, Pietro e Matteo Vittone, impegnati nella categoria B, si sono fermati agli ottavi di finale.

Un bilancio comunque positivo per la società saluzzese, che conferma la qualità del proprio vivaio e la competitività a livello nazionale.