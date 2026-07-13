Cronaca - 13 luglio 2026, 08:05

Allarme nella serata in una ditta albese: sirena di sicurezza attivata per un guasto a un serbatoio di azoto liquido

L'intervento dei vigili del fuoco e dei carabinieri in via Neive dopo le segnalazioni dei residenti. Rintracciato il proprietario, la messa in sicurezza sarà completata nella giornata di oggi

Immagine di repertorio

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Nella serata di ieri a Castagnito, alle 21.32, è scattato l'intervento dei vigili del fuoco in una ditta di via Neive.

L'allarme è partito a causa di un malfunzionamento del sistema di sicurezza di un serbatoio di azoto liquido. L'impianto, che contiene azoto a una temperatura di circa -200 gradi ed è mantenuto in pressione, è dotato di dispositivi di controllo che segnalano eventuali anomalie. Proprio uno di questi sistemi è entrato in allarme, attivando la sirena di sicurezza.

Il suono ha allertato i residenti della zona, che hanno richiesto l'intervento dei carabinieri. I militari, giunti sul posto per le verifiche, hanno chiesto il supporto della squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Alba.

Dopo gli accertamenti è stato rintracciato anche il proprietario dell'azienda, che provvederà nella mattinata di oggi alle operazioni necessarie per la completa messa in sicurezza dell'impianto.

Redazione

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