MOTORI / Supermoto: Mauro Cucchietti terzo nella S5 ad Ottobiano

Nel week end del 18-19 luglio si è disputata, sulla pista pavese “South Milano” di Ottobiano, in una caldissima ed umida giornata, la quarta prova degli Internazionali d’Italia Supermoto, ai quali partecipa, nella classe S5, il centauro trinitese Mauro Cucchietti, portacolori del Moto Club Orbassano Racing e del Gazza Racing Team.

A causa del gran caldo gli organizzatori hanno deciso di accelerare al massimo le operazioni di allineamento al via delle varie gare, per cercare di limitare al massimo i disagi ai conduttori.

Nelle qualifiche, che vedono raggruppate le classi SM3-SM5-SMYou e SM Femminile, disturbate da una bandiera gialla esposta a causa della caduta di un pilota, ha primeggiato Matteo Piva (S5), che ha preceduto Leonardo Lapadula (S3) e Mauro Cucchietti (S5), che negli unici due giri percorsi è incappato in una scivolata, riuscendo comunque a strappare il terzo tempo, che gli è valso la prima fila.

Alla partenza di gara uno scatta al comando Davide Sacchetti (S3), che precede Matteo Piva (S5), seguito da Leonardo Lapadula (S3) e da Mauro Cucchietti (S5) ma, già nel corso del primo giro, Lapadula cade sullo sterrato davanti a Cucchietti, che perde così molto tempo. Il pilota del Team Gazza Racing non si perde d’animo e si butta all’inseguimento di Sacchetti e Piva, percorrendo molti giri veloci che lo portano a concludere la manche in terza posizione, immediatamente alle spalle di Piva, con Davide Sacchetti che va a tagliare il traguardo con quasi tre secondi di vantaggio.

(Bel primo piano del trinitese Mauro Cucchietti - Moto Club Orbassano Racing - Honda Gazza Racing)

In gara due Cucchietti è subito nelle prime posizioni ed ingaggia una bella bagarre con Piva poi, poco oltre metà gara, un pilota non rispetta la bandiera blu, che segnala l’arrivo dei primi e viene agganciato da Piva e da Cucchietti, che viaggiavano affiancati, venendo tutti e tre coinvolti in una caduta. Piva riesce a ripartire quasi subito, mentre Cucchietti perde tempo per riavviare la moto e viene superato da Gabriele Gianola (S5), dovendosi accontentare della terza piazza, mentre Sacchetti e Lapadula, entrambe della classe S3, vanno a conquistare le prime due posizioni.

La classifica di giornata della classe S5 vede pertanto al comando Matteo Piva (Moto Club Tre Pini - KTM), con Gabriele Gianola (M.C. Vittorio Alfieri - Husqvarna) secondo e Mauro Cucchietti (M.C. Orbassano Racing - Honda) terzo.

In campionato il veneto Matteo Piva si conferma leader, con 187 punti, seguito dai piemontesi Mauro Cucchietti, con 179 punti e Gabriele Gianola con 150 punti.

La prossima prova degli Internazionali d’Italia Supermoto avrà luogo al 12/13 di settembre sulla pista beneventana di Limatola, dove Mauro Cucchietti cercherà di colmare il divario che lo separa da Matteo Piva.

“Oggi è stato difficilissimo gareggiare - ha esclamato Mauro Cucchietti -, a causa del il gran caldo e dell’umidità, per di più sono stato un po’ sfortunato ed ho commesso qualche errore, problemi che mi hanno fatto perdere molti punti in campionato. A Limatola ed a Pomposa darò il massimo, ma la vedo dura, anche perché il mio diretto avversario, Matteo Piva, è fortissimo e velocissimo! Desidero ringraziare Luca Ciaglia, che mi ha accompagnato ed assistito, Massimiliano del Gazza Racing Team, che mi ha sistemato la moto, e chi mi sostiene in questa stagione: Officina LA.RA. Saluzzo, Dentis Riciclaggio Sant’Albano Stura, Canavese Cattolica Assicurazioni Fossano, Autofficina Bruno Vissio Trinità e CTE Energy Trinità”.