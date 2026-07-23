PALLAVOLO GIOVANI / Granda Volley Academy e Scuola di Pallavolo Lab Travel: insieme per il futuro del volley giovanile

Nasce una nuova collaborazione tra Granda Volley Academy e Scuola di Pallavolo Lab Travel, un progetto che punta a rafforzare il movimento pallavolistico giovanile femminile del territorio, mettendo al centro la crescita delle atlete e lo sviluppo di un percorso tecnico e formativo condiviso.

La sinergia tra le due realtà si fonda sulla condivisione di valori, passione e obiettivi comuni: creare nuove opportunità per le giovani pallavoliste, favorire il confronto tra tecnici e promuovere una cultura sportiva capace di accompagnare la crescita delle ragazze, dentro e fuori dal campo.

“Siamo molto felici di aver dato vita a questo percorso comune – dichiarano Barbara Pasqua, presidente della Granda Volley Academy, e Liano Petrelli, presidente della Scuola di Pallavolo Lab Travel –. Mettere insieme competenze, esperienze ed entusiasmo significa offrire alle nostre atlete maggiori opportunità di crescita e contribuire allo sviluppo della pallavolo sul territorio. Siamo convinti che fare rete sia la strada giusta per costruire un futuro sempre più solido per il movimento giovanile.”

A sostenere questa progettualità c'è anche Lab Travel, da sempre vicina al mondo dello sport giovanile, che condivide i valori di questo percorso e contribuisce a sostenere la crescita delle nuove generazioni e del movimento pallavolistico cuneese.

L'iniziativa rappresenta un passo concreto verso un modello di sviluppo fondato sulla collaborazione, sulla condivisione di competenze e sulla volontà di offrire alle giovani atlete un percorso sempre più qualificato e ricco di opportunità.