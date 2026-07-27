Rally Regione Piemonte / Il neivese Sergio Patetta e Alessandro Alocco saranno al via con una Lancia Ypsilon

Dopo il recente Rally della Lanterna, il pilota di Neive Sergio Patetta sarà al via della 20° edizione del Rally Regione Piemonte, importante gara valida per il Campionato Italiano Rally, la cui base logistica sarà ubicata nella città di Alba.

L’evento vedrà al via i più forti equipaggi del bel paese, cui si unirà una folta truppa di piloti stranieri, e l’alfiere della Scuderia La Superba – Sportforever non poteva mancare a quella che di fatto rappresenta la gara di casa.

“Siamo molto contenti di poter essere parte di una manifestazione di valenza nazionale e speriamo di poter fare bene, anche se sappiamo che gli avversari saranno parecchio agguerriti. Come tutte le altre gare di questo nostro 2026, io e il mio navigatore Alessandro Alocco saremo al via con una Lancia Ypsilon preparata dalla KZ Racing, una vettura che ci sta dando parecchie soddisfazione e con la quale stiamo via via incrementando il nostro feeling. Ringrazio i miei sponsor e la mia scuderia per questa grandissima opportunità” dichiara Patetta.