CALCIO GIOVANILE / "Alba dei Campioni Piemonte": la Fondazione Vialli e Mauro mette la quinta

La Fondazione Vialli e Mauro torna in campo per la 5ª edizione di “Alba dei Campioni Piemonte”, il torneo di calcio riservato alla categoria Under 16 dei club professionistici in programma da mercoledì 26 a sabato 29 agosto nelle città di Cuneo e Alba.

Ai nastri di partenza del torneo, vinto lo scorso anno dall’FC Internazionale, nove tra i più prestigiosi club italiani: AC Milan, Atalanta BC, FC Internazionale, Juventus FC, SS Lazio, SSC Napoli, Torino FC, U.S. Cremonese e U.S. Catanzaro 1929.

L’evento, organizzato in collaborazione con Alba dei Campioni S.S.D.A.R.L. e con il supporto di Albese 1917 SSDARL, gode del patrocinio della Regione Piemonte, del supporto e del patrocinio dei Comuni di Alba e Cuneo e del contributo di Fondazione CRC. Una grande squadra schierata al fianco della Fondazione con l’obiettivo di contribuire alla ricerca sulla Sla e alla cura e prevenzione del cancro, due dei pilastri su cui poggia la realtà istituita nel 2003 da Gianluca Vialli e Massimo Mauro.

Massimo Mauro, presidente della Fondazione Vialli e Mauro: «Siamo orgogliosi e onorati di tornare, per la quinta volta, in questo splendido territorio che sin dalla prima edizione ha dimostrato grande capacità e disponibilità nell’accoglienza di un evento che è fatto sì di calcio di alto livello, ma ha anche l’ambizione di portare con sé e diffondere i valori che solo lo sport sa insegnare, soprattutto ai ragazzi. Siamo pronti a vivere quattro giorni con gli occhi punta sul talento di questi giovani calciatori che vivono un momento importante della loro crescita e siamo felici di farlo circonda da tanti amici e dal consueto calore del pubblico. Luca credeva molto in questo progetto, lo ricordo perfettamente alla prima edizione, pochi mesi prima di lasciarci, quando aveva scelto di rimanere lì per mettere al collo una a una le medaglie ai ragazzi: è l’immagine più significa va e che meglio racconta lo spirito con cui, ancora una volta, la Fondazione vive e condivide questo torneo».

(Massimo Mauro)

Attraverso questo evento, inoltre, la Fondazione Vialli e Mauro dà concretezza anche al terzo pilastro del proprio impegno, che prevede la promozione e lo sviluppo di attività per la diffusione dello sport, e in particolare del calcio, come fenomeno storico culturale.

IL REGOLAMENTO

Le 9 squadre sono suddivise in 3 gironi con partite di sola andata: al termine della fase a gironi, le prime due di ogni girone accedono alle qualifiche. Le tre vincenti delle gare di qualifica accedono alle semifinali insieme alla miglior perdente, individuata secondo i seguenti criteri: sconfitta ai rigori, maggior numero di reti segnate, minor numero di reti subite, miglior classifica disciplina, sorteggio.

Tutte le gare prevedono due tempi da 30’.

CAMPI DI GIOCO

Campo sportivo di Madonna dell’Olmo, via della Battaglia 103

Cuneo - Stadio “Fratelli Paschiero”, corso Monviso 21, Cuneo

Campo sportivo Madonna delle Grazie, via Cherasco

Cuneo - Stadio “Augusto Manzo”, corso Piave, Alba

Questo l’esito del sorteggio dei gironi:

Girone A: Juventus, Cremonese, Catanzaro

Girone B: Torino, Milan, Lazio

Girone C: Internazionale, Atalanta, Napoli

CALENDARIO FASE A GIRONI

Mercoledì 26/08

Ore 10.00 - Stadio “Fratelli Paschiero”, corso Monviso 21, Cuneo: US CATANZARO-US CREMONESE

Ore 10.00 - Campo sportivo di Madonna dell’Olmo, via della Battaglia 103, Cuneo: AC MILAN-SS LAZIO

Ore 10.00 - Campo sportivo Madonna delle Grazie, via Cherasco, Cuneo: ATALANTA BC-SSC NAPOLI

Ore 17.30 - Campo sportivo di Madonna dell’Olmo, via della Battaglia 103, Cuneo: US CREMONESE-JUVENTUS FC

Ore 17.30 - Campo sportivo Madonna delle Grazie, via Cherasco, Cuneo: SS LAZIO-TORINO FC

Ore 17.30 - Stadio “Fratelli Paschiero”, corso Monviso 21, Cuneo: SSC NAPOLI-FC INTERNAZIONALE

Giovedì 27/08

Ore 10.00 - Campo sportivo Madonna delle Grazie, via Cherasco, Cuneo: JUVENTUS FC-US CATANZARO

Ore 10.00 - Stadio “Fratelli Paschiero”, corso Monviso 21, Cuneo: TORINO FC-AC MILAN

Ore 10.00 - Campo sportivo di Madonna dell’Olmo, via della Battaglia 103, Cuneo: FC INTERNAZIONALE-ATALANTA BC

QUALIFICHE

Giovedì 27/08

Ore 17.30 - Campo spor vo Madonna delle Grazie, via Cherasco, Cuneo: 1ª GIRONE A VS 2ª GIRONE B

Ore 17.30 - Stadio “Fratelli Paschiero”, corso Monviso 21, Cuneo: 1ª GIRONE B VS 2ª GIRONE C

Ore 17.30 - Campo spor vo di Madonna dell’Olmo, via della Battaglia 103, Cuneo: 1ª GIRONE C VS 2ª GIRONE A

SEFIMINALI E FINALE

Il sorteggio degli abbinamenti delle semifinali si svolgerà il 27 agosto alle 21 presso l’Open Baladin di Cuneo. Le semifinali, in programma venerdì 28 agosto alle 16.30 e alle 18.15, e la finale, prevista per sabato 29 agosto alle 17.30, si disputeranno allo Stadio “Augusto Manzo”, corso Piave, Alba.

ALBO D’ORO

2022 – AC Milan

2023 – Torino FC

2024 – SS Lazio

2025 - FC Internazionale

COME SEGUIRE IL TORNEO

L’accesso alle gare, libero per gli Under 14, prevede una donazione – cash o attraverso Satispay – dell’importo minimo di 5 euro che contribuirà agli obiettivi a favore della ricerca sulla Sla e della cura e prevenzione del cancro della Fondazione Vialli e Mauro.

Inoltre, grazie alla collaborazione con La Giovane Italia, testata giornalistica leader nel racconto del calcio Under e da sempre partner della Fondazione Vialli e Mauro e del torneo Alba dei Campioni Piemonte, sarà possibile seguire tutte le par te in diretta sulla piattaforma lgichannel.net.

I SALUTI

Leonardo Prunotto, presidente di Alba dei Campioni S.S.D.A.R.L.: «Ho la fortuna di aver visto nascere e, anno dopo anno, crescere questo torneo che è capace di unire lo spettacolo del calcio, i valori dello sport e l’impegno che quotidianamente la Fondazione Vialli e Mauro dedica alla ricerca sulla Sla e alla cura e prevenzione del cancro. La collaborazione con il presidente Mauro e la sua squadra è diventata sempre più forte così come forte è diventato l’impatto che Alba dei Campioni ha su questo territorio. Personalmente, poi, è bellissimo vedere che tanti giocatori che in ques anni sono passa sui nostri campi oggi sono protagonisti ad al ssimi livelli, Serie A compresa. Ed è un orgoglio anche per noi che da quest’anno il torneo sia sbarcato in Calabria: dalla Granda a Catanzaro, Alba dei Campioni unisce l’Italia!».

Maxim Pioggia, presidente dell’Albese 1917 SSDARL: «Il torneo Alba dei Campioni rappresenta per me il “connubio perfetto”: credo molto nello sviluppo del calcio nella nostra città e il mio impegno di questi anni è stato proprio finalizzato a questo e, parallelamente, sono un grandissimo appassionato di calcio. Questo appuntamento, che porta ad Alba il grande calcio giovanile, mette insieme valorizzazione del territorio e grande qualità in campo e per questo sono orgoglioso che, ancora una volta, la nostra società sportiva sia coinvolta dire amente al fianco della Fondazione Vialli e Mauro e possa contribuire all’ottima riuscita di un appuntamento che è ormai fisso nel calendario estivo albese».

SI RINGRAZIANO PER IL SUPPORTO: Enti e Aziende: ACA Associazione Commercianti Albesi, ASF Logistics & Transport, Altera Brand, BCC Banca Alpi Marittime, Cuneo Lube, Mercatò, Morando, Norqain, Poliambulatorio San Paolo Media Partner: La Giovane Italia, Rivista Idea, Tuttosport Dream Team: Albese 1917 S.S.D., Stella Maris Alba, Area Calcio Alba Roero, A.C. Cuneo 1905 Olmo S.S.D. a R.L., ASD Boves Mdg, ASD San Benigno