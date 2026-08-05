ATLETICA / Manca poco ai Giochi del Mediterraneo, Rachele Torchio nell'Italia Team

Il Coni ha ufficializzato, nei giorni scorsi, la delegazione dell'Italia Team per i Giochi del Mediterraneo di Taranto (dal 21 agosto al 3 settembre): 498 in totale gli atleti azzurri. L'atletica sarà la disciplina più numerosa: 82 atleti in totale, di cui 41 uomini e 41 donne.



Presenti anche 6 piemontesi. Di ritorno da Birmingham voleranno in Puglia le lanciatrici Daisy Osakue (Fiamme Gialle) e Sara Verteramo (Battaglio CUS Torino). Con loro anche il mezzofondista Pietro Arese (Fiamme Gialle), atteso al via dei 1500 metri, e le staffettiste Rachele Torchio (Atl. Mondovì-Acqua S.Bernardo/4x100 e mista) e Clarissa Vianelli (Fiamme Oro/4x400).

Si unirà al gruppo anche l'astista Simone Bertelli (Fiamme Gialle), che ha preferito rinunciare alla chiamata per gli Europei per continuare il recupero e la preparazione dopo lo stop per infortunio che l'ha tenuto ferma nella prima parte della stagione all'aperto.