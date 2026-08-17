NUOTO / Curtis e Gastaldi chiudono l'Europeo in bellezza, argento con la staffetta mista

Cala il sipario sul campionato europeo di Parigi: le azzurre del Piemonte protagoniste con la staffetta mista.

La 4x100 mista composta da Sara Curtis (CS Esercito - CS Roero), Benedetta Pilato, Anita Gastaldi (CS Carabinieri - Vo2 Nuoto)i ed Emma Virginia Menicucci è d'argento con il record italiano in 3'53"60 che cancella il 3'55"79 stampato da Margherita Panziera, Arianna Castiglioni, Elena Di Liddo e Federica Pellegrini alle Olimpiadi di Tokyo 2020.

Vince la Gran Bretagna in 3'53"50, trascinata nell'ultima frazione dal 53"27 di Freya Colbert. Formidabile, comunque, la gara delle azzurre.

Il lancio di Curtis è pazzesco e porta il record italiano dei 100 dorso a 58"43, dopo che la velocista piemontese in batteria aveva nuotato in 58"75, depennando il 58"92 siglato dalla pluricampionessa europea Margherita Panziera agli Assoluti di Riccione il 4 aprile 2019. Pilato (1'04"53) e Gastaldi (57"07) mantengono il quartetto in testa in 3'00"03 contro il 3'00"23 delle inglesi. Menicucci (53"57) prova a rispondere all'attacco di Colbert, ma paga tre decimi.

"Per me è la prima staffetta importante e sono felicissima di essere salita sul podio. Per pochissimo non è arrivato l’oro". Dichiara la Gastaldi, le fa eco Sara Curtis "Sono contentissima perché nessuno alla vigilia avrebbe scommesso su questa staffetta. Avremmo potuto anche vincere, ma va bene così. Ci riprenderemo tutto in futuro: ne sono certa".