NUOTO / "É l’immagine della gioventù italiana": Barelli (presidente FIN) elogia Sara Curtis

Il sito della Federazione Italiana Nuoto ha pubblicato l'intervista rilasciata dal presidente Paolo Barelli (carica che ricopre dal 2000) ad Alessandra Retico di Repubblica nella quale viene elogiato lo splendido cammino degli azzurri agli Europei di Parigi.

(Paolo Barelli, presidente FIN)

Domanda ad hoc, naturalmente, su Sara Curtis, simbolo della spedizione italiana nella rassegna continentale.

Barelli: "Curtis rappresenta appieno l’immagine della gioventù italiana. Una ragazza piena di talento, positiva, determinata, con una storia bella da raccontare, di ispirazione per molti. E’ cresciuta a Savigliano da una famiglia normale come tante, semplice, di quelle che tirano la cinghia per far studiare e fare praticare sport ai figli. Con una mamma venuta in Italia dalla Nigeria attraversando l’Europa, un papà ciociaro trasferito in Piemonte. Lei che va in America per migliorarsi nello sport e negli studi. Piena di energia, educata, vogliosa, è il ritratto di una generazione con una mentalità che guarda positivamente al futuro. E che ci fa sperare. Non solo Sara, penso anche agli altri nostri azzurri, a Nicolò Martinenghi, Simona Quadarella, Thomas Ceccon, Benedetta Pilato, oltre ai ragazzi dell’atletica. L’immagine positiva che stanno mostrando al mondo e i loro risultati non sono un caso ma la conseguenza di un'organizzazione capillare che è un modello vincente che deve essere di esempio anche per settori finanziari, economici e industriali".



