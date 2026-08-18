NUOTO / Il direttore tecnico della nazionale Butini: "Sara Curtis un'atleta che fa squadra"

Il direttore tecnico della nazionale di nuoto Cesare Butini si gode la sua squadra, reduce da un eccellente Europeo con 20 un bottino di medaglie oltre ai due record del mondo firmati da Sara Curtis.

Tra atleti affermati e giovani rampanti il futuro del team è decisamente roseo, per la gioia dello staff azzurro e di tutto il movimento.

"Gli atleti più esperti hanno guidato il gruppo con conferme prestative e molti giovani si sono messi in evidenza - afferma Butini nell'intervista pubblicata sul sito FIN - Tra loro ovviamente Sara Curtis che ormai è una leggenda dopo i due record del mondo e le medaglie che ha vinto; D'Ambrosio che ha migliorato il record italiano si sta inserendo nella lotta per le posizioni da podio e, prendo ad esempio la giovane di azzurro Gastaldi che ha confermato l'ascesa iniziata ai campionati europei in vasca corta di Lublino cogliendo l'attimo e conquistando una bellissima medaglia".

Sempre a proposito di Curtis, atterrata ieri sera a Milano dopo la fatiche parigine : "Ci ha regalato due record del mondo, la consapevolezza che è un'atleta su cui puntare per le Olimpiadi di Los Angeles 2028 e oltre, un traino per le ragazze, per le staffette a stile libero e mista, dove può essere impiegata anche come prima frazionista. È un' atleta che fa squadra".