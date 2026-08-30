Alba dei Campioni: i giovani del Napoli alzano la coppa della Fondazione Vialli e Mauro

Il SSC Napoli ascrive per la prima volta il proprio nome sull’albo d’oro del torneo “Alba dei Campioni Piemonte”, riservato alla categoria Under 16, che si è concluso sabato pomeriggio allo stadio “Augusto Manzo” di Alba: gli azzurri, in finale, hanno sconfitto l’AC Milan con il parziale di 2-1 grazie alle reti di Buondonno e a quella decisiva di Rocco. Il momentaneo pareggio rossonero è stato realizzato da Kostyuk.

L’evento firmato Fondazione Vialli e Mauro, iniziato nella mattinata di mercoledì, è stato accolto con grande entusiasmo dalle città di Cuneo e Alba e, in generale, da tutto il territorio e ha ricevuto massimo supporto dalle istituzioni, dalle società sportive e associazioni locali e dai loro volontari. “Alba dei Campioni Piemonte” ha goduto, infatti, del patrocinio della Regione Piemonte, del supporto e del patrocinio dei Comuni di Cuneo e Alba e del contributo della Fondazione CRC cui si aggiungono la collaborazione di Alba dei Campioni S.S.D.A.R.L. e il supporto di Albese 1917 SSDARL. e A.T.L. Azienda Turistica Locale del Cuneese.

I partecipanti

AC Milan, Atalanta BC, FC Internazionale, Juventus FC, SS Lazio, SSC Napoli, Torino FC, U.S. Cremonese e U.S. Catanzaro 1929 sono state le assolute protagoniste di questa quattro giorni iniziata con la fase a gironi e delle qualifiche, disputate a Cuneo, e proseguita con le semifinali e finali, ospitate ad Alba. Quindici partite di alto livello che hanno regalato spettacolo al numeroso pubblico sempre presente sugli spalti e hanno contribuito a rendere concreto uno dei pilastri su cui poggia la Fondazione, quello che prevede la promozione di attività per la diffusione dello sport, e in particolare del calcio, come fenomeno storico culturale.

Grazie a questo evento, inoltre, la Fondazione Vialli e Mauro darà continuità ai propri obiettivi a sostegno della ricerca sulla Sla e della cura e prevenzione del cancro, gli altri due pilastri su cui poggia la realtà fondata nel 2003 da Gianluca Vialli e Massimo Mauro. A oggi la Fondazione Vialli e Mauro ha raccolto 6.934.128 euro. Massimo Mauro, presidente della Fondazione Vialli e Mauro, ha commentato: «In questi quattro giorni che ho trascorso tra Cuneo e Alba la mia attenzione è stata attirata sì dalle sfide sul campo, dalle esultanze dopo un gol e dalle lacrime per quel rigore sbagliato… ma soprattutto mi ha colpito vedere quante persone hanno scelto di mettere le proprie energie al servizio di questo nostro progetto. Dalle istituzioni alle società del territorio e fino ai tanti volontari, è stata l’ennesima prova di quanto, alla fine, sia il gioco di squadra a fare davvero la differenza: senza ciascuno di loro, infatti, per noi sarebbe stato impossibile garantire alle nove squadre partecipanti un torneo di così alto livello anche sotto il profilo organizzativo. Un torneo per il quale vorrei sin da ora rinnovare l’appuntamento per il 2027».

I premi speciali

Nel corso del torneo sono stati assegnati, grazie alle indicazioni dei telecronisti de La Giovane Italia, alcuni premi speciali. Ad aggiudicarsi il premio “Fair Play” della prima fase è stata l’Atalanta, per il comportamento tenuto sia in campo sia fuori dal campo, in un giudizio confermato anche da tutti gli addetti ai lavori e responsabili dei vari impianti sportivi. Capitan Ghezzi ha ricevuto una felpa offerta dalla Fondazione Vialli e Mauro e un paio di occhiali offerti da Altera Brand.

Il premio “Fair Play” relativo alla finale, invece, è stato assegnato ad Andrea Kostyuk (Milan) che “ha saputo distinguersi per correttezza, rispetto degli avversari, dei compagni e degli arbitri, dimostrando che competere significa prima di tutto rispettare chi abbiamo di fronte”: ha ricevuto il libro di Gianluca Vialli “Le cose importanti” (edito da Mondadori e distribuito in abbinata con il quotidiano Tuttosport) e una felpa offerti dalla Fondazione Vialli e Mauro, un borsone, un paio di occhiali offerti da Altera Brand e il libro di Anna Pettene “La vita viva”. Francesco Buondonno (Napoli) è stato eletto Mvp della finale e ha ricevuto una copia del libro di Gianluca Vialli “Le cose importanti” e una felpa offerti dalla Fondazione Vialli e Mauro e uno zaino offerto da Norqain Italia.

Il calendario completo

Girone A

Us Catanzaro-Us Cremonese 1-1

Us Cremonese-Juventus Fc 1-2

Juventus Fc-Us Catanzaro 1-0

Classifica Girone A: Juventus Fc 6; Us Cremonese, Us Catanzaro 1

Girone B

Ac Milan-Ss Lazio 0-0

Ss Lazio-Torino Fc 1-1

Torino Fc-Ac Milan 0-2

Classifica Girone B: Ac Milan 4; Ss Lazio 2; Torino Fc 1

Girone C

Atalanta Bc-Ssc Napoli 1-2

Ssc Napoli-Fc Internazionale 0-0

Fc Internazionale-Atalanta Bc 2-0

Classifica Girone C: Fc Internazionale, Ssc Napoli 4; Atalanta Bc 0

Qualifiche

Juventus Fc-Ss Lazio 0-2

Ac Milan-Ssc Napoli 3-1

Fc Internazionale-Us Cremonese 4-0

Semifinali

Ss Lazio-Ssc Napoli 0-1

Ac Milan-Fc Internazionale 4-5 d.c.r. (1-1)

Finale

Ssc Napoli-Ac Milan 2-1