BADMINTON / A Canale un successo la settima edizione del torneo "GP Alba Shuttle"

Nonostante la concorrenza di tennis, padel e pickleball, il badminton esprime una notevole crescita di livello e di praticanti, soprattutto nei settori giovanili, sulla scia delle imprese dei grandi campioni, ultima in ordine di tempo la medaglia d'oro ai Giochi del Mediterraneo di Fabio Caponio.

La settima edizione del GP Alba Shuttle Badminton valida come Gran Prix e riservata alle categorie Under 13/15, Under 17 Junior e senior, disputata lo scorso week end nella palestra di Viale del Pesco a Canale, ha registrato un enorme successo in termini di partecipanti e livello di gioco espresso.

Ospitata per il secondo anno consecutivo nelle due palestre della Polisportiva canalese, questa edizione sarà ricordata per l'altissimo livello di gioco espresso registrando anche la presenza della campionessa d'Italia in carica, la bolzanina Yasmine Hamza.

Come ormai d'abitudine l'Alba Shuttle Badminton ha fatto incetta di medaglie confermandosi una realtà di primo piano nel panorama nazionale. Bravissimi Lucia Arione e Leonardo Roopak che hanno vinto l'oro in tutte e tre le categorie livello U15 in cui hanno partecipato.

Un plauso anche a Francesco Grimaldi, che ha vinto l'oro in coppia con Roopak. Sfiora il triplete anche Sofia Protto, vincendo l'oro nella categoria senior di doppio femmine e di doppio misto con il compagno di squadra Faizan Aslam e fermandosi in finale singolare solo di fronte alla campionessa italiana Yasmine Hamza.

Settembre e ottobre saranno mesi ricchi di impegni per la compagine che culmineranno con le finali nazionali under e junior di Milano e con la partecipazione di due atleti master al campionato europeo in Sardegna.