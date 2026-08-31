CICLISMO / Buona la prima per l’handbike ad Alba: un successo il “Trofeo Capitale delle Langhe” organizzato da SportAbili [FOTOGALLERY]

Hanno sfrecciato sulle strade del centro città gli ottanta partecipanti ieri, domenica 30 agosto, della prima edizione del 'Trofeo Capitale delle Langhe', gara valida come 7a tappa della Coppa Italia di Società di ciclismo paralimpico, che assegnava inoltre 5 titoli regionali di categoria.

Sul circuito di 4 km, molto tecnico per la presenza di curve e di pavimentazione mista asfalto-pavè, si sono dunque sfidati i migliori handbiker italiani, suddivisi in 8 categorie maschili e 5 categorie femminili, rappresentanti di una decina di società, in lizza per una delle competizioni a tappe coordinate dalla Federazione Ciclistica Italiana (Fci).

La gara è stata organizzata dall’associazione SportAbili del presidente Massimo Borsa, che ha predisposto in collaborazione con il Comune di Alba un percorso interamente nel centro storico della città, giudicato dagli atleti molto impegnativo e spettacolare, con formula tecnica di 1 ora + un giro.

Il più veloce in assoluto è risultato Gianni Stefano Villa, della Asd. S.B.S di Bergamo, che ha percorso 11 giri alla media di oltre 38 km/h, risultando primo nella categoria MH3, nella quale ha vestito la maglia di campione regionale Edoardo Rinaldi della Restart Sport Academy di Padova.

Gli altri campioni regionali, premiati dal presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, sono Diego Colombari della Passo Cuneo, categoria MH5, Maurizio Tallone della Passo Cuneo, categoria MH4 e due portacolori della SportAbili Alba, Enrico Scattolini della SportAbili Alba nella categoria MT1 e Francesca Fenocchio, sempre SportAbili Alba, nella categoria WH3.

Medaglia d’argento alle paralimpiadi di Londra 2012, Francesca Fenocchio è in lizza anche nel Giro d’Italia Handbike, con due tappe da affrontare nelle prossime settimane e per la Coppa Italia in ottobre, l’attende la finalissima di Assisi. Il tracciato della prima edizione del “Trofeo Capitale delle Langhe” è stato studiato con la sua consulenza tecnica ed esperienza, e avallato dalla FCI, ma non si esclude che per l’edizione 2027 vi potranno essere dei cambiamenti.

I vincitori suddivisi nelle rispettive categorie sono risultati:

Zanetti Roberto Active Team La Leonessa Brescia MHO, Gabriele Scalise Restart Sport Academy Padova MH1, Sebastiano Nardin Team Vallagarina MH2, Gianni Stefano Villa S.B.S di Bergamo MH3, Vito Lascaro Active Team La Leonessa MH4, Tiziano Monti Restart Sport Academy Padova MH5, Enrico Scattolini SportAbili Alba MT1, Nicolò Angioletti Restart Sport Academy Padova MT2, Natalia Believa Cooperatori Reggio Emilia WH1, Simona CanipariActive Team La Leonessa Brescia WH2, Francesca Fenocchio SportAbili Alba WH3, Giulia Ruffato Restart Sport Academy Padova ed Elisa Salbego Restart Sport Academy Padova WH0.

Buonissime anche le prove degli atleti SportAbili Alba Stefano Fumanti, atleta tesserato nella società albese, ma residente a Gubbio in Umbria, 2° nella MH2, Luigi Grill, Carlo Sottero e Lorenza Casetta, 2ª nella WHO, oltre ai già citati Scattolini e Fenocchio.

Alle premiazioni molto gradita è stata la presenza del presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, che non ha voluto mancare a questo primo appuntamento di ciclismo paralimpico nella sua città.

Presenti anche il sindaco della città di Alba Alberto Gatto (che in mattinata ha dato lo start alla gara), in compagnia dell’assessore allo sport Davide Tibaldi, il consigliere regionale Daniele Sobrero, amico da sempre dello sport, Orsola Bonino Garante dei Disabili della Città di Alba, Francesco Cappello della Fondazione CRC, Giovanna Ferrero della Fondazione Martoglio, Roberto Brusaghetto consigliere FCI Piemonte, Silvia Bruno presidente Comitato ParalimpicoPiemonte, Paolo Tosto comandante Polizia Locale di Alba, Lorenzo Cavallotto della Reale Mutua Assicurazioni, Nicola Nada di Progecta, Remo Merlo del Comitato Paralimpico Piemonte, Diego Lucco dei Lions Caramagna-Villastellone, Corrado Olocco giornalista e Ileana Genta, docente del Liceo Artistico “P. Gallizio” di Alba, che ha coordinato il lavoro degli studenti nella realizzazione grafica del logo della manifestazione.

Presenti e molto attivi tutti i componenti volontari dello staff di SportAbili, con il presidente Massimo Borsa e il vicepresidente Roberto Giacosa, che hanno ringraziato tutti coloro che hanno permesso la riuscita della gara, a partire dalle varie associazioni della Protezione Civile, alla Polizia Locale, al personale del Comune di Alba, al Gruppo Alpini di Roddi, alla Compagnia Carabinieri di Alba, al giudice di gara Paolo Ricci, ai cronometristi della sezione di Cuneo, a tutti coloro che si sono impegnati nell’accoglienza degli atleti e nel post gara, e a Radio Alba che ha seguito in diretta lo svolgimento della kermesse con una postazione mobile sulla linea del traguardo.

Alla prossima edizione del Trofeo “Capitale delle Langhe” 2027.