Grande attesa per le ultime due prove della “Tre giorni in rosa nelle terre della Granda 2026”

Si avvicinano le due gare conclusive della "Tre Giorni in Rosa nelle Terre della Granda 2026", manifestazione riservata alla categoria donne open fortemente voluta ed organizzata dal Racconigi Cycling Team del presidente Silvio Traversa e del team manager Claudio Vassallo.

Dopo la disputa della seconda edizione del "Trofeo Cassa di Risparmio di Fossano - Città di Fossano", vinto dalla pluri campionessa del mondo su pista Agata Campana (Bft Burzoni - Vo2 Team Pink), le due prove finali sono fissate per il secondo week end del mese di settembre nel cuore della città di Racconigi, in provincia di Cuneo.

Sabato 12 (a partire dalle ore 16:30) una spettacolare cronometro individuale, lunga 2850 metri completamente pianeggianti, assegnerà il "Memorial Franco Traversa", mentre domenica 13 (con partenza fissata alle ore 9:30) sarà la volta del tradizionale "Trofeo Latterie Inalpi - Annibale Viterie", ormai giunto alla tredicesima edizione. 106,8 i chilometri totali di gara, suddivisi in due distinti circuiti senza particolari difficoltà dal punto di vista altimetrico: il primo, da ripetere per otto volte, è disegnato sulle strade tra Racconigi e Cavallerleone, mentre il secondo più corto, da affrontare per quattro volte, è totalmente racchiuso sulle vie della città dove nacque Umberto II, ultimo re d'Italia.

La "Tre Giorni in Rosa nelle Terre della Granda 2026" gode del prezioso sostegno del Consiglio Regionale del Piemonte e degli Stati Generali - Prevenzione Benessere ed è patrocinata dalla Regione Piemonte, dalla Provincia di Cuneo, dalla Città di Racconigi, dalla Città di Fossano e da ATL (Azienda Turistica Locale del Cuneese).



Al termine della doppia competizione verranno stilate due distinte classifiche: una riservata alle donne elite, con vestizione della maglia bianca "Latterie Inalpi", e l'altra riservata alle donne junior, con casacca blu griffata "Annibale Viterie". In palio anche la maglia azzurra "Banca Cassa di Risparmio di Savigliano S.P.A." riservata alla vincitrice dei traguardi volanti. In ciascuna delle prove, per ogni categoria, verranno assegnati i seguenti punteggi: prima classificata 100 punti, seconda classificata 90 punti, terza classificata 80 punti, quarta classificata 70 punti, quinta classificata 60 punti, dalla sesta all'ultima classificata 30 punti, mentre alle atlete ritirate 15 punti. In caso di parità di punteggio vincerà chi ha partecipato a più prove, mentre in caso di ulteriore parità vigerà il regolamento federale.

Dopo la prova di Fossano la classifica generale riservata alla categoria elite è guidata dalla possente russa Valeriia Valgonen (Toyota Valencia - SAV), davanti alla vicentina di Velo d'Astico Lara Crestanello (Isolmant - Premac - Vittoria) ed alla toscana Serena Semoli (AR Monex Pro Cycling Team). La trentina Agata Campana (Bft Burzoni - Vo2 Team Pink), dominatrice delle due edizioni del "Trofeo Cassa di Risparmio di Fossano - Città di Fossano", comanda tra le junior, precedendo l'iridata su pista Matilde Rossignoli (Bft Burzoni

- Vo2 Team Pink) e la friulana del Team Ceresetto - Canturino Ambra Savorgnano. Nella graduatoria riservata ai traguardi volanti, infine, primo posto per la junior secondo anno Carlotta Petris (Team Ceresetto - Canturino), davanti alla più esperta Sara Luccon (Top Girls

- Fassa Bortolo) e ad Agata Campana (Bft Burzoni - Vo2 Team Pink).