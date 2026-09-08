VOLLEY / Ad Alassio il super match tra Cuneo e Cannes: "Gara d'alto profilo, sarà una grande serata per gli appassionati" [VIDEO]

A meno di due settimane dalla conclusione dell'Europeo femminile (nell'Italia che l'altro ieri ha conquistato l'argento c'era anche la savonese Ilaria Spirito) e con la rassegna continentale maschile in pieno corso di svolgimento (dal 9 al 26 settembre in Bulgaria, Finlandia, Romania e Italia, a Napoli, Modena, Torino e Milano), l'occasione per seguire dal vivo la grande pallavolo arriva anche in Liguria, con un'interessante sfida tra due prestigiosi club della massima serie italiana e francese.

L'appuntamento è per sabato 19, alle ore 18.30, nell'accogliente Palaravizza di Alassio (impianto, capace di contenere sino a 1.500 spettatori) che ha già ospitato le nazionali azzurre e grandi manifestazioni internazionali di volley) per il Test Match tra Cuneo e Cannes, due formazioni che hanno dato grande spettacolo anche lo scorso settembre a Imperia, facendo registrare il sold out (700 spettatori).

A fare gli onori di casa nella conferenza di presentazione è stata l'assessore allo sport Roberta Zucchinetti, pronta a confermare il forte impegno dell'amministrazione comunale nella promozione di eventi d'alto profilo, grazie anche ai lavori ultimati per l'ampliamento della capienza del PalaRavizza e dello stadio Ferrando. Davide Bima, direttore generale del Cuneo Volley, ha invece raccontato la genesi del big match, suggerendo ai nostri lettori su quali elementi porre l'occhio durante la partita.

L'evento fa parte del Memorial Dado Tessitore, storica kermesse organizzata dalla Nuova Lega Pallavolo Sanremo, che quest'anno, grazie alla collaborazione con Gesco, si sposta per la prima volta al di fuori della provincia di Imperia.

I roster delle due squadre sono stati ampiamente rinnovati e c'è grande curiosità da parte di appassionati e addetti ai lavori soprattutto per vedere all'opera i nuovi arrivati in quella che sarà una delle prime uscite stagionali in vista dei rispettivi campionati (SuperLega e Ligue A). Scenderanno in campo giocatori di diverse nazionalità. Con il Cuneo anche Leandro Mosca, centrale di 209 cm, campione del mondo nel 2022. Tra i protagonisti anche un ligure, il nuovo palleggiatore del Cannes, l'imperiese Alessandro Acquarone, reduce da tre stagioni con la maglia del Trentino Volley, con cui ha vinto anche uno scudetto (2025) e una Champions League (2024).

Oltre all'Alassio-Sanremo Cup Memorial Tessitore che sarà consegnato al team che si aggiudicherà l'incontro, diversi riconoscimenti saranno consegnati a fine partita, tra cui il Trofeo Sames per il miglior giocatore, la Targa SvSport Morenews per il top scorer e il Premio Speciale Targa Enoteca Regionale del Roero.

E' atteso numeroso pubblico, in arrivo anche dal Basso Piemonte e dalla Costa Azzurra.

La prevendita è iniziata, a buon ritmo, già da alcuni giorni. I biglietti sono disponibili su ticket.it. L'intero sino al 12 settembre si può acquistare in promozione a 10 euro (inclusa la commissione), mentre il ridotto, riservato agli Under 15 (nati/e nel 2012 e anni successivi), costa 5 euro. Il prezzo dell'intero al botteghino sarà, per il biglietto intero, di 12,50 euro. E' previsto un unico settore. Per i gruppi e le società Fipav sono previste particolari agevolazioni (per informazioni scrivere a sanremocup@gmail.com).

Il Test Match Cuneo-Cannes si svolgerà sotto l'egida della Federazione Italiana Pallavolo, con il patrocinio di Regione Liguria, Comuni di Alassio e Sanremo e Coni Liguria.

Sponsor e partner dell'evento sono Laboratorio CT Sanremo, Acqua sant'Anna, Sames, Enoteca Regionale del Roero, Fudi Mercato Super, Balzola Baci di Alassio, North Sails Alassio, Consorzio Un Mare di Shopping e SvSport Morenews.