TENNIS / Continua il sogno di Simone Massellani agli Us Open Junior: il talento di Caramagna in campo per i quarti di finale

I campi in cemento dell'Usta Billie Jean King National Tennis Center di Flushing Meadows, a New York, continuano a tingersi con i colori della Granda. Il diciottenne piemontese Simone Massellani, nato a Caramagna Piemonte (classe 2008) e allenato da Umberto Marino, sta firmando una straordinaria cavalcata al torneo giovanile degli "Us Open Junior".

Nella serata di mercoledì 9 settembre l'azzurrino ha superato negli ottavi di finale lo statunitense Tanishk Konduri con il punteggio di 7-6(1) 6-2 in un'ora e 35 minuti di gioco, staccando per la prima volta in carriera il pass per i migliori otto in una prova dello Slam. Si tratta di una conferma di altissimo livello per il giovane atleta cuneese, che resta l'ultimo rappresentante italiano rimasto in corsa nei tabelloni di singolare junior nella rassegna americana.

L'incontro si è aperto con un primo set tirato e ricco di tensione: Simone Massellani ha strappato subito la battuta all'avversario portandosi sul 5-3, per poi subire il riaggancio del diciassettenne americano fino al 6-5. La svolta è arrivata al tie-break, domato dal piemontese con un perentorio 7-1. Nella seconda frazione l'italiano ha alzato il ritmo da fondo campo, strappando il servizio al secondo e all'ottavo gioco per chiudere i conti sul 6-2 al primo match-point.

Il successo su Konduri replica la vittoria ottenuta solo una settimana prima al torneo "J300" di Repentigny, in Canada, e consacra un percorso newyorkese di primissimo ordine. All'esordio Simone Massellani aveva regolato in tre set il qualificato del Botswana Ntungamili Raguin (6-1 1-6 6-2), per poi firmare l'impresa al secondo turno eliminando con un doppio 6-3 il newyorkese Michael Antonius, terza testa di serie e numero 3 del ranking mondiale junior.

Un percorso che consolida un’annata brillante per il giovane talento nostrano, già spintosi fino agli ottavi negli "Australian Open Junior", vincitore al "J300" di Santa Croce sull'Arno e protagonista nei tornei estivi con la maglia della Nazionale nella "Summer Cup U18". Un percorso di crescita passato anche dai campi in erba di Wimbledon Junior, dove Simone Massellani ha avuto l'opportunità di allenarsi proprio insieme al campione altoatesino Jannik Sinner.

L'appuntamento con la storia si rinnova oggi, giovedì 10 settembre 2026, alle ore 19.30 italiane sul campo 9: nei quarti di finale Simone Massellani affronterà l'austriaco Thilo Behrmann, settima testa di serie del tabellone e finalista al "Bonfiglio", con l'obiettivo di proseguire una favola americana che, grazie anche al sostegno della Cosmo di Busca, rende orgogliosa tutta la provincia di Cuneo.