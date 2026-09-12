Villanova Solaro apre in grande stile la seconda “Sagra della Noce e della Frutta a Guscio” [FOTO E VIDEO]

“Una risorsa alimentare che, alla sua seconda edizione, sta spopolando oltre i suoi confini” che, nell’epoca dell’AI (intelligenza artificiale), sfodera quel suo profilo alimentare attraente e dal “sapore artigianale”, proprio come recita uno dei motti riservatogli per quest’edizione.

Villanova Solaro celebrando “La Sagra della Noce e della Frutta a guscio” ha aperto ufficialmente ieri in piazza Pairotti, venerdì 11 settembre, prima con un interessante convegno con esperti dal titolo “La Frutta a Guscio tra agricoltura, salute e sostenibilità”, poi con un’inaugurazione colma di autorità (tra cui in primis il sindaco Gabriele Giletta, ma anche il presidente dell’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare Livio Proietti – omaggiato di una scultura in legno dello scultore locale Paolo Scotta- e tante altre figure istituzionali e delle associazioni di categoria come il presidente Agrion Giacomo Ballari e di Life Spa di Sommariva Perno Davide Mario Sacchi). Per l’occasione è anche intervenuto con un videomessaggio il sottosegretario al Ministero all’Agricoltura Luigi D’Eramo.

Tra gli altri presenti a convegno e al taglio del nastro (preceduto dal villanovese don Marco Bruno) anche il senatore Giorgio Maria Bergesio, in qualità anche di vice presidente della Commissione Agricoltura del Senato, l’assessore regionale alla Montagna Marco Gallo, il consigliere provinciale Davide Sannazzaro, il responsabile provinciale Cia (Confederazione Italiana Agricoltori) Cuneo Maurizio Ribotta, il segretario di Confagricoltura Savigliano Marco Bruna, il sindaco di Fossano Dario Tallone e tanti altri primi cittadini dei dintorni.

L’evento è stato curato, oltre che da Comune e Pro loco del presidente Rosso, sotto la direzione artistica di Andrea Caponnetto, dopo i consensi ricevuti nella già ricca passata edizione, ma ancora stadio di sperimentazione per poter crescere e dare maggior eco per l’attuale, che durerà sino al prossimo lunedì 14 settembre. La serie di appuntamenti è stata anche patrocinata dall’Ismae e supportata da Provincia, Regione Piemonte ed enti vari. A partecipare alla giornata di ieri anche le associazioni di categoria Coldiretti, Confagricoltura e Cia, i vertici del Consorzio di Tutela e Valorizzazione della frutta a guscio Piemonte.

Tra le novità gastronomiche di quest’anno al “Mangirula” 2026 delle Pro loco e agli altri appuntamenti gastronomici, oltre al gnocco alla noce, lo “gnus”, la Pro Loco di Villanova Solaro del presidente Mauro Rosso (anche presente ovviamente all’inaugurazione) riserverà anche il piatto “nushi”: forma rivisitata di sushi con prodotti del territorio abbinati alle noci e frutta a guscio e il tiraminùs (tiramisù con noci).

Va ricordato a livello statistico che la frutta a guscio è la “cartina di tornasole” in Piemonte con attualmente 500 ettari di noceti coltivati e 500 aziende all’attivi fra Cuneo, Alessandrino e Torinese. Secondo una ricerca 1 noce su 5 è italiana, ma in questo il suo mercato sta gradualmente crescendo a livello produttivo e merceologico. Diffusa inoltre la coltivazione di mandorle, che insieme alle noci, costituiscono la metà della produzione in Piemonte.

IL PROGRAMMA DELLA “FIERA DELLA NOCE E DELLA FRUTTA A GUSCIO” DI VILLANOVA SOLARO SINO AL PROSSIMO 14 SETTEMBRE

OGGI, SABATO 12 SETTEMBRE, STREET FOOD FORMATO “LOCAL”

Sabato 12, la Sagra si apre al pomeriggio. Dalle 15: angolo della frutta a guscio e del legno.

Alle 16: inaugurazione mostra di pittura “Dalle radici al guscio: il flusso dellearti”, con Giancarlo Ferrero, Roberto Davico, Alessandro Ghione (Biblioteca) e “Anima di Legno, Sguardi di Cielo” (Salone al piano terra del municipio).

Dalle 18: Arena del Gusto – primo compleanno “Mangirula”, con le Pro Loco del circondario - dall’aperitivo al digestivo. Animazione itinerante con i “Sociu dlabira” e spettacolo degli sbandieratori e musici di Bra.

Dalle 22: intrattenimento musicale Italianissima – Dance Hits. Djs: Marco Marzi e Marco Skarica. Media Partner: Radio Bruno

DOMANI, DOMENICA 13 SETTEMBRE, LA FIERA DELLA DOMENICA

La domenica, 13 settembre, sarà la giornata della Fiera, che presenta il doppio degli espositori dello scorso anno. Apertura stand dalle 8. Apre anche“Legno e dintorni”: esposizione artigiani, hobbisti, produttori agricoli, vivaisti,creativi del legno. Alle 10 processione solenne al santuario Madonna della Noce, partendo dalla Parrocchia San Martino. Segue la santa messa al Santuario.

Dalle 12.30 l’ apertura dello stand gastronomico “’L Disnè dla Festa”, con menù fisso a cura della Pro Loco, su prenotazione.

Per tutto il giorno: Battesimo della Sella a cura di Quagliotti Performance Horses Asd di Costigliole.

Per tutto il pomeriggio: Radio-Noce Musica, giochi eallegria, con lo Zenzero Team. Visite guidate al santuario Madonna della Noce con servizio navetta in partenza dal centro. Dalle 19: gran gnoccata con lo “Gnus” e street food a cura delle Pro Loco di Faule e Murello, show-cooking con prodotti tipici.

Dalle 21 serata danzante con l’orchestra Aurelio Seimandi. Ingresso libero.

IL LUNEDI’ DEI VILLANOVESI

Dalle 12.30: pranzo comunitario ’L Disnè del Lunes”, con le associazioni Unitalsi e Oftal. Su prenotazione entro sabato 12 ai numeri della Pro loco.Dalle 16.00: intrattenimenti per famiglie, giochi e sorprese. A seguire merenda organizzata dai Rettori in piazza Pairotti. Alle 21: commedia “Mercerìa tòte Pautàsse boton, liasse… e lengàsse!” della compagnia teatrale “J’Amis del Teatro” di Carmagnola. Ingresso libero.

Cristiano Sabre