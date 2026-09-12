CICLISMO / Luca Gugnino è ottimo quinto al prestigioso Giro della Lunigiana

Il giovane Luca Gugnino ha concluso al quinto posto la 50ª edizione del Giro della Lunigiana, competizione considerata dagli addetti ai lavori come la più prestigiosa gara a tappe riservata alla categoria juniores.

La corsa, che si è snodata tra Toscana e Liguria, è andata in scena da mercoledì 9 a sabato 12 settembre ed è stata pesantemente condizionata dal maltempo.

A trionfare nella classifica generale è stato il belga Seff Van Kerckhove, che ha bissato il successo del 2025 precedendo di soli due secondi l’austriaco Michael Hettegger. Terzo si è piazzato l’altro belga Vic De Smet (a 13”) e quarto il veneto Patrik Pezzo Rosola (a 18”). La quinta piazza è invece andata al cuneese Luca Gugnino: il diciassettenne ha terminato la prova, corsa con la maglia del Team Piemonte, a 21” dal vincitore ed è stato il secondo miglior azzurro al traguardo.

La gara era partita sotto il segno del maltempo, a causa del quale gli organizzatori hanno dovuto annullare la prima frazione. Il giorno seguente la malasorte si è ripresentata e le classifiche sono state cancellate per colpa di mancate comunicazioni riguardanti una frana. Venerdì la competizione è finalmente entrata nel vivo con due semitappe: al mattino il laziale Andrea Tarallo si è imposto allo sprint, mentre al pomeriggio Van Kerckhove ha vinto sul dentello di Riomaggiore, strappo dove Gugnino si è piazzato al quinto posto. Infine, nell’ultima frazione la vittoria è andata a De Smet con il 17enne di Boves che è giunto quarto sul traguardo di Casano di Luni.

In passato, la prestigiosa corsa giovanile ha visto trionfare campioni del calibro di Vincenzo Nibali, Tadej Pocagar, Remco Evenepoel e Paul Seixas, solo per citarne alcuni.

Una settimana fa, sabato 5 settembre, Gugnino era stato preconvocato per i Mondiali in programma a fine mese a Montreal, in Canada. Dopo le ottime prestazioni fornite al Giro della Lunigiana, è verosimile una partecipazione effettiva del cuneese alla prova in linea iridata. La lista dei titolari azzurri verrà ufficializzata solamente nei prossimi giorni, probabilmente al termine dell’importante Trofeo Buffoni in programma domenica 13 settembre, evento alla quale il bovesano parteciperà con la maglia dell’Unione Ciclistica Piasco (formazione nata dalla fusione di Esperia e Vigor).