"Tra di Noi": la Provincia che vogliamo. Martedì 15 alle 21 la prima puntata con Luca Robaldo

Quale provincia vogliamo tra cinque, dieci, vent'anni? Quale potremmo permetterci? Quali sono le priorità sulle quali la Granda dovrebbe concentrare energie e risorse? E soprattutto: che cosa serve per rendere la provincia di Cuneo un territorio capace di trattenere i giovani, attrarre imprese e continuare a crescere senza perdere la propria identità?

Sono alcune delle domande dalle quali partirà “Tra di Noi – Politica, Economia e Società”, il nuovo appuntamento di TargatoCN e La Voce di Alba, in onda ogni martedì sera alle 21 in diretta video sui quotidiani, su youtube e su facebook.

Un programma che nasce con un'ambizione precisa: provare a raccontare la provincia non soltanto attraverso la cronaca quotidiana, ma mettendo attorno allo stesso tavolo persone, amministratori, imprenditori e protagonisti della società per discutere delle scelte che riguardano il territorio. Un luogo dove la provincia di Cuneo si racconta, si confronta e decide.

La prima puntata, in programma martedì 15 settembre alle 21, avrà come titolo “La provincia che vogliamo” e avrà come ospite Luca Robaldo, presidente della Provincia di Cuneo.

Un titolo che non vuole essere soltanto una dichiarazione d'intenti. Perché parlare della “provincia che vogliamo” significa inevitabilmente affrontare i grandi temi che attraversano la Granda: le infrastrutture e i collegamenti, la viabilità, il trasporto ferroviario, la sanità, la scuola, il lavoro, l'università, l'energia, il turismo e la capacità di attrarre nuovi investimenti.

Ma anche interrogarsi su una provincia che ha realtà molto diverse tra loro. Le città e le aree industriali, le Langhe e il Roero, le vallate alpine, le zone rurali e i piccoli comuni hanno esigenze differenti e, allo stesso tempo, fanno parte di un unico territorio. La sfida sarà capire come tenere insieme queste differenze costruendo una visione comune.

Con Robaldo si parlerà quindi anche del ruolo che può avere oggi la Provincia, istituzione che negli ultimi anni ha dovuto ridefinire le proprie competenze e che continua però ad avere un ruolo centrale su strade, scuole superiori, territorio e coordinamento degli enti locali.

E proprio da qui partirà il confronto: quale provincia sta emergendo dalle trasformazioni di questi anni e quale provincia invece vogliamo costruire?

Ci sarà spazio per parlare di grandi opere e di collegamenti, ma anche di questioni molto concrete che riguardano quotidianamente cittadini e imprese. Dalla necessità di avere infrastrutture adeguate per essere competitivi alla sicurezza delle strade provinciali, dalla qualità dell'offerta scolastica alla difficoltà di reperire personale, fino alla domanda che riguarda molti territori del Nord Italia: come si costruisce un futuro per i giovani senza costringerli ad andare via?

E ancora il rapporto con Torino e con le altre province piemontesi, la capacità della Granda di dialogare con la Liguria e con la Francia, le opportunità offerte dalla posizione geografica e dalle eccellenze produttive, ma anche le fragilità di un territorio che deve fare i conti con lo spopolamento di alcune aree e con una popolazione sempre più anziana.

“Tra di Noi” vuole partire proprio da queste domande. Non soltanto quelle della politica, ma quelle che riguardano la vita concreta della provincia.

Il programma alternerà infatti puntate dedicate alla politica, all'economia e ai grandi temi sociali, con l'obiettivo di costruire nel tempo un vero appuntamento di confronto sulla realtà cuneese. Un format nel quale l'ospite non sarà chiamato semplicemente a raccontarsi, ma a confrontarsi con le questioni che interessano il territorio.

La prima puntata rappresenterà quindi anche una sorta di manifesto del programma. “La provincia che vogliamo” è una domanda rivolta innanzitutto a chi governa, ma anche a chi vive e lavora nella Granda.

Perché una provincia non è soltanto un insieme di comuni, numeri e infrastrutture. È fatta di persone, imprese, famiglie, studenti, amministratori, associazioni e comunità. E sono proprio queste realtà, con le loro aspettative e le loro difficoltà, a dover entrare nel confronto.

L'appuntamento è dunque per martedì alle 21 su TargatoCN e La Voce di Alba.

Si comincia dalla domanda più semplice e, forse, anche dalla più difficile: “La provincia che vogliamo: quale sarà?”

È da qui che parte “Tra di Noi”.