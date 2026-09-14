CICLISMO / Arrivo in volata a Racconigi per le ultime gare della Tre Giorni in Rosa nelle Terre della Granda

A Racconigi si sono concluse le ultime due gare della "Tre Giorni in Rosa nelle Terre della Granda 2026", prestigiosa manifestazione in prove multiple riservata alla categoria donne open organizzata da Racconigi Cycling Team del presidente Silvio Traversa e del team manager Claudio Vassallo. Dopo la disputa della seconda edizione del "Trofeo Cassa di Risparmio di Fossano - Città di Fossano", valevole come prova inaugurale, è stata la città di Racconigi a vestirsi a festa per accogliere un folto gruppo di atlete in rappresentanza di dieci nazioni: Italia, Russia, Nuova Zelanda, Australia, Israele, Stati Uniti, Colombia, Slovenia, Ucraina e Svizzera.

Nella spettacolare cronometro individuale di sabato 12 settembre è stata la portacolori dello storico team Top Girls - Fassa Bortolo Sara Luccon ad imporsi tra le elite, percorrendo i 2850 metri di gara in 3'36".420 e relegando sui gradini meno nobili del podio le russe Valeriia Valgonen (Toyota Valencia - SAV) e Polina Danshina (Petrucci Gauss Cycling Team). La campionessa europea su pista Linda Rapporti (Breganze Millenium), invece, ha primeggiato nella speciale graduatoria riservata alla categoria junior, precedendo la campionessa regionale dell'Emilia Romagna Alessia Orsi (Bft Burzoni - Vo2 Team Pink) e la due volte iridata su pista Agata Campana (Bft Burzoni - Vo2 Team Pink), dominatrice proprio delle due edizioni del "Trofeo Cassa di Risparmio di Fossano - Città di Fossano".

Nella gara open andata in scena nella calda mattinata di domenica 13 settembre il successo è stato conquistato dalla talentuosa friulana di Gorizia Elena D'Agnese, che ha festeggiato allo sprint il terzo alloro stagionale. La formidabile portacolori del Team Ceresetto - Canturino, al primo anno della categoria junior, non ha dato scampo alla piemontese di Ciriè Anita Baima (Isolmant - Premac - Vittoria), prima tra le elite, ed all'atleta vestita con la maglia dell'Horizons Cycling Club Michela De Grandis. La tredicesima edizione del "Trofeo Latterie Inalpi - Annibale Viterie" si è sviluppata sulla distanza di 106,8 chilometri, suddivisi in due distinti circuiti privi di difficoltà dal punto di vista altimetrico ma particolarmente tecnici. Il primo, ripetuto per otto volte, è stato disegnato sulle strade tra Racconigi e Cavallerleone, mentre il secondo più corto, affrontato per quattro volte, ha toccato le vie centrali della città dove nacque Umberto II, ultimo re d'Italia. I numerosi tentativi di fuga, resi particolarmente frequenti anche grazie ai cinque traguardi volanti collocati sotto lo striscione d'arrivo, sono stati ben controllati dal gruppo, che si è giocato in volata il successo finale.

Alle ricche premiazioni sono intervenuti il sindaco di Racconigi Valerio Oderda, il consigliere con delega allo sport del comune di Racconigi Andrea Pettiti, la consigliera ATL e presidente confesercenti di Cuneo e Provincia Chiara Voghera, il consigliere della Provincia di Cuneo Rocco Pulitanò, l'assessore al commercio, agricoltura e cibo, parchi, caccia e pesca, peste suina, turismo, sport e post-olimpico della Regione Piemonte Paolo Bongioanni, e lo sponsor di "Gruppo Annibale Viterie" Domenico Annibale, in compagnia del figlio Giosuè.

La forte sprinter piemontese Anita Baima (Isolmant - Premac - Vittoria), già quattro volte vincitrice in stagione, ha indossato la maglia bianca "Latterie Inalpi" come vincitrice della "Tre Giorni in Rosa nelle Terre della Granda 2026" riservata alla categoria elite.

La trentina Agata Campana (Bft Burzoni - Vo2 Team Pink) ha vestito la casacca blu "Annibale Viterie" quale prima atleta junior, mentre la russa Diana Smirnova (Pafgio-Dema) si è portata a casa la maglia azzurra "Banca Cassa di Risparmio di Savigliano s.p.a." di capoclassifica della speciale graduatoria riservata ai traguardi volanti. Da ricordare che la "Tre Giorni in Rosa nelle Terre della Granda 2026" ha goduto del prezioso sostegno del Consiglio Regionale del Piemonte e degli Stati Generali - Prevenzione Benessere ed è stata patrocinata dalla Regione Piemonte, dalla Provincia di Cuneo, dalla Città di Racconigi, dalla Città di Fossano e da ATL (Azienda Turistica Locale del Cuneese).

ORDINE D’ARRIVO ELITE (CRONOMETRO INDIVIDUALE) “MEMORIAL FRANCO TRAVERSA” A RACCONIGI (CN):

1) Luccon Sara (Top Girls-Fassa Bortolo) Km 2,850 in 3'36".420 alla media di 47,407 Km/h

2) Valgonen Valeriia (Toyota Valencia-SAV) a 3"

3) Danshina Polina (Petrucci Gauss Cycling Team) a 4"

4) Baima Anita (Isolmant-Premac-Vittoria) a 6"

5) Pavesi Marta (Top Girls-Fassa Bortolo) a 7"

6) Pegolo Chantal (Isolmant-Premac-Vittoria)

7) Siri Irma (Top Girls-Fassa Bortolo) a 8"

8) Crestanello Lara (Isolmant-Premac-Vittoria)

9) Ongarato Livielle (Horizons Cycling Club) a 11"

10) Zanzi Valentina (Isolmant-Premac-Vittoria)

ORDINE D’ARRIVO JUNIOR (CRONOMETRO INDIVIDUALE) “MEMORIAL FRANCO TRAVERSA” A RACCONIGI (CN):

1) Rapporti Linda (Breganze Millenium) Km 2,850 in 3'39".550 alla media di 46,731 Km/h

2) Orsi Alessia (Bft Burzoni-Vo2 Team Pink) a 6"

3) Campana Agata (Bft Burzoni-Vo2 Team) a 9"

4) Peruta Sara (Petrucci Gauss Cycling Team) a 11"

5) Orsi Martina (Bft Burzoni-Vo2 Team Pink) a 15"

6) Ferrari Irene (Bft Burzoni-Vo2 Team Pink) a 19"

7) Vezzosi Gloria (SCV Bike Cadorago ASD) a 20"

8) Costa Staricco Giulia (Bft Burzoni-Vo2 Team Pink)

9) Comberlato Asia (Breganze Millenium) a 22"

10) Zucca Paola (SCV Bike Cadorago ASD) a 25"

ORDINE D’ARRIVO OPEN “TROFEO INALPI - VITERIE ANNIBALE” A RACCONIGI (CN):

1) D'Agnese Elena (Team Ceresetto-Canturino) Km 106,8 in 2h40'21" alla media di 39,963 Km/h

2) Baima Anita (Isolmant-Premac-Vittoria)

3) De Grandis Michela (Horizons Cycling Club)

4) Zambelli Giulia (Biesse-Carrera-Premac)

5) Crestanello Lara (Isolmant-Premac-Vittoria)

6) Campana Agata (Bft Burzoni-Vo2 Team Pink)

7) Bianchi Elisa (Biesse-Carrera-Premac)

8) Vallotto Giulia (Horizons Cycling Club)

9) Zanetti Emanuela (Isolmant-Premac-Vittoria)

10) Chiatto Maria Pia (Zhiraf)

ORDINE D’ARRIVO ELITE “TROFEO INALPI - VITERIE ANNIBALE” A RACCONIGI (CN):

1) Baima Anita (Isolmant-Premac-Vittoria)

2) De Grandis Michela (Horizons Cycling Club)

3) Zambelli Giulia (Biesse-Carrera-Premac)

4) Crestanello Lara (Isolmant-Premac-Vittoria)

5) Vallotto Giulia (Horizons Cycling Club)

6) Zanetti Emanuela (Isolmant-Premac-Vittoria)

7) Chiatto Maria Pia (Zhiraf)

8) Danshina Polina (Petrucci Gauss Cycling Team)

9) Valgonen Valeriia (Toyota Valencia-SAV)

10) Bani Desiree (Petrucci Gauss Cycling Team)

ORDINE D’ARRIVO JUNIOR “TROFEO INALPI - VITERIE ANNIBALE” A RACCONIGI (CN):

1) D'Agnese Elena (Team Ceresetto-Canturino)

2) Campana Agata (Bft Burzoni-Vo2 Team Pink)

3) Bianchi Elisa (Biesse-Carrera-Premac)

4) Laghi Clarissa (Breganze Millenium)

5) Scapini Lucia (UC Conscio Pedale del Sile)

6) Fiscarelli Rebecca (UC Conscio Pedale del Sile)

7) De Marco Elena (UC Conscio Pedale del Sile)

8) Cafueri Rachele (Team Ceresetto-Canturino)

9) Dollaku Giulia (UC Conscio Pedale del Sile)

10) Havard Lily (St Kilda Cycling Club)

CLASSIFICA GENERALE FINALE ELITE “TRE GIORNI ROSA NELLE TERRE DELLA GRANDA”:

1) Baima Anita (Isolmant-Premac-Vittoria) - Punti 230

2) Valgonen Valeriia (Toyota Valencia-SAV) 220

3) Crestanello Lara (Isolmant-Premac-Vittoria) 190

4) Luccon Sara (Top Girls-Fassa Bortolo) 160

5) Danshina Polina (Petrucci Gauss Cycling Team) 140

6) De Grandis Michela (Horizons Cycling Club) 135

7) Basilico Valentina (Born to Win BTC City Ljubljana) 130

8) Pavesi Marta (Top Girls-Fassa Bortolo) 105

9) Zambelli Giulia (Biesse-Carrera-Premac) 95

10) Bortoli Virginia (Top Girls-Fassa Bortolo) 90

CLASSIFICA GENERALE FINALE JUNIOR “TRE GIORNI ROSA NELLE TERRE DELLA GRANDA”:

1) Campana Agata (Bft Burzoni-Vo2 Team Pink) - Punti 270

2) Orsi Alessia (Bft Burzoni-Vo2 Team Pink) 150

3) D'Agnese Elena (Team Ceresetto-Canturino) 130

4) Rapporti Linda (Breganze Millenium) 130

5) Peruta Sara (Petrucci Gauss Cycling Team) 115

6) Orsi Martina (Bft Burzoni-Vo2 Team Pink) 105

7) Cafueri Rachele (Team Ceresetto-Canturino) 100

8) Scapini Lucia (UC Conscio Pedale del Sile) 100

9) Costa Staricco Giulia (Bft Burzoni-Vo2 Team Pink) 90

10) Murro Camilla (Team Ceresetto-Canturino) 90

CLASSIFICA GENERALE FINALE TRAGUARDI VOLANTI “TRE GIORNI ROSA NELLE TERRE DELLA GRANDA”:

1) Smirnova Diana (Pafgio-Dema) - Punti 15

2) Luccon Sara (Top Girls-Fassa Bortolo) 13

3) Campana Agata (Bft Burzoni-Vo2 Team Pink) 6

4) Zanetti Emanuela (Isolmant-Premac-Vittoria) 6

5) Testa Martina (Zhiraf) 6

6) Bordignon Silvia (Biesse-Carrera-Premac) 5

7) Marett Kyra (St Kilda Cycling Club) 5

8) Vallotto Giulia (Horizons Cycling Club) 3

9) Laudi Irene (Born to Win BTC City Ljubljana) 3

10) Ferrante Maya (UC Conscio Pedale del Sile) 3