BASKET / Nelle Langhe la prima edizione del PF Tournament - Memorial Novelli: piccoli cestisti anche dalla Croazia

Due giorni di basket, entusiasmo e tanti giovani talenti. Tra Dogliani e Farigliano è andata in scena la prima tappa del PF Tournament 2026 “Memorial Novelli”, manifestazione organizzata dalla Pallacanestro Farigliano con il contributo della Regione Piemonte, che nel weekend di sabato 12 e domenica 13 settembre ha portato in campo i giovani cestisti della categoria Under 13 maschile, annate 2014-2015.

Un esordio con il botto per il torneo, che ha visto protagoniste diverse formazioni italiane e anche una gradita presenza internazionale: sul parquet è scesa infatti la KK Stoja, società proveniente dalla Croazia, che ha arricchito ulteriormente il livello dell'appuntamento. A conquistare il primo posto al termine di due giornate intense e combattute è stata la formazione torinese di San Mauro. Sul podio sono salite anche Serravalle Scrivia e proprio i croati della KK Stoja, protagonisti di un torneo che ha regalato partite entusiasmanti e un fine settimana all'insegna dello sport e della condivisione.

Ma il PF Tournament non è stato soltanto basket. La manifestazione ha infatti portato numerose famiglie nelle strutture ricettive delle Langhe, offrendo ad atleti e accompagnatori l'opportunità di conoscere e apprezzare anche le eccellenze enogastronomiche del territorio. Un binomio, quello tra sport e Langhe, che la Pallacanestro Farigliano vuole trasformare in un vero e proprio progetto. E la prima tappa del “Memorial Novelli” sembra aver già indicato la strada.

«È stata una bellissima esperienza, che ha raccolto il supporto di tutto il territorio e che, grazie alla grande disponibilità di tante realtà, ha potuto essere realizzata. A tutte le società partecipanti è stato consegnato in omaggio del vino, una delle eccellenze enogastronomiche delle nostre zone», spiega il presidente della Pallacanestro Farigliano, Gianluca Sappa. «L'obiettivo è creare una sinergia sempre più importante tra lo sport e il nostro territorio. Ringraziamo per questo l'Amministrazione comunale e la Regione Piemonte per il supporto».

Non sono mancati nemmeno i sapori del territorio. Il vino offerto alle società partecipanti è stato messo a disposizione dalla famiglia Novelli, mentre un ringraziamento speciale va alla panetteria “Tutta colpa del lievito”, che ha preparato le merende per i giovani cestisti.

Il primo capitolo è dunque andato in archivio. Ma per il PF Tournament 2026 il viaggio è appena cominciato.