ATLETICA / Trofeo delle Regioni: nove cuneesi nella rappresentativa U16 regionale

Al termine dei campionati regionali individuali cadetti e cadette, svoltisi nel fine settimana, il settore tecnico regionale ha ufficializzato la squadra U16 del Piemonte che prenderà parte al Trofeo Nazionale delle Regioni in programma ad Agropoli, in provincia di Salerno, il prossimo 3 e 4 ottobre.



La manifestazione sarà anche valida come campionato italiano individuale cadetti e cadette.

Gli atleti cuneesi convocati

80m Laycy Mballa Ntolo (Atl. Cuneo)

1200 siepi Virginia Galletto (Atl. Saluzzo)

ALTO Annalisa Magliano (Atl. Roata Chiusani)

PESO Monica Pellegrino (Atl. Sprint Libertas Morozzo)

300m Samuele Ternavasio (Atl. Fossano '75)

300hs Matteo Brignone (Atl. Roata Chiusani)

LUNGO Filippo Boi (Atl. Roata Chiusani)

TRIPLO Noah Leone (Atl. Mondovì-Acqua S.Bernardo)

PESO Nicolò Cravero (Atl. Fossano '75)