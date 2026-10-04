Premi Fedeltà al Lavoro e Progresso Economico, Luca Crosetto: "Solo lavorando insieme affronteremo e usciremo da questi momenti difficili" (FOTO)

Il complesso monumentale di San Francesco a Cuneo, ha ospitato i premi alla Fedeltà al Lavoro e Progresso Economico, con anche i premi Sostenibilità e Innovazione e i sei Sigilli d'Oro 2026.
Una mattinata che sa di impresa, commercio e vita sociale. Patrizia Mellano ha fatto l'introduzione dopo l'inno d'Italia del Conservatorio di Cuneo. ricordando i 100 anni della Casa delle imprese e come quest'anno siano ben 136 le imprese premiate.
Al presidente Luca Crosetto il momento del discorso principale: "Solo lavorando insieme affronteremo e usciremo da questi momenti difficili. Oggi è San Francesco non a caso. Il lavoro non serve solo a guadagnare il pane per la famiglia, ma permette la crescita personale e l'espressione di dignità umana. Olivetti è da riscoprire con la visione di un'impresa umana attenta alla dignità della persona"
Sono intervenuti anche Luca Serale per il Comune di Cuneo, Luca Robaldo presidente della Provincia, Andrea Prete presidente Union Camere Nazionali, Gianpaolo Coscia presidente Union Camere Piemonte ed il presidente della Regione Alberto Cirio.
A seguire le premiazioni
Premi “Sigillo d’Oro 2026”
Vincenzo AMERIO - Artigianato
Ernesto DELLAPIANA - Agricoltura
Luisa FRANDINO - Industria
Sergio MARRO - Cooperazione
Giuliano VIGLIONE- Commercio
Famiglia CERETTO - Cultura
Premio “Sostenibilità e Innovazione 2026”
Michelin Italiana S.p.A.
Premio “Fedeltà al Lavoro e Progresso Economico 2026”
SETTORE - INDUSTRI
GALLO Lorenzo - Canale
Progettazione, produzone e vendita sistemi di idrocoltura, prodotti per l'agricoltura
SETTORE - COOPERAZIONE
L'ESSERE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - Borgo San Dalmazzo
Servizi di pulizia e disinfezione, disinfestazione, sanificazione e deratizzazione
EMMANUELE SOC. COOP. SOCIALE - O.N.L.U.S. - Cuneo
Gestione di servizi socio educativi e assistenziali di carattere residenziale e diurno
SETTORE - AGRICOLTURA
ROAGNA Alfredo - Barbaresco Coltivatore diretto
CAFFARO Rosa Angela - Barge Coltivatore dirett
MARCONETTO Elio - Barge Coltivatore diretto
TRECCO Francesco - Barge Coltivatore diretto
BOTTASSO Giuseppe - Beinette Coltivatore diretto
BRUNO Guido - Beinette Coltivatore diretto
FUSTA Valerio - Busca Coltivatore diretto
LOMBARDO Giovanni - Busca Coltivatore diretto
ARIONE Michele - Castiglione Tinella Coltivatore diretto
ALLIONE Mario - Centallo Coltivatore diretto
BELTRITTI Dario - Cervasca Coltivatore diretto
ROCCA Bernardino - Cherasco Coltivatore diretto
TORRENGO Giovanni - Cherasco Coltivatore diretto
PEIRONE Caterina - Chiusa di Pesio Coltivatore diretto
SARDO Rita - Clavesana Coltivatore diretto
ARNEODO Roberto Isidoro - Cuneo Coltivatore diretto
NEGRO Carlo - Dogliani Coltivatore diretto
OCCELLI Sergio - Dogliani Coltivatore diretto
TOSCANO Eufemia - Dogliani Coltivatore diretto
VALLETTI Giacinto - Dogliani Coltivatore diretto
RIBERI Osvaldo - Fossano Coltivatore diretto
DANIELE Elio - Genola Coltivatore diretto
BONELLI Riccardo - Guarene Coltivatore diretto
MARCHISIO Luigina - Guarene Coltivatore diretto
VIBERTI Eraldo - La Morra Coltivatore diretto
PONSO Giovanni - Monasterolo di Savigliano Coltivatore diretto
AIMO Giovanni Pietro - Mondovì Coltivatore diretto
BERNELLI Margherita - Mondovì Coltivatore diretto
DUTTO Pier Carlo - Mondovì Coltivatore diretto
FULCHERI Giuseppe - Mondovì Coltivatore diretto
GAZZOLA Domenico - Mondovì Coltivatore diretto
SOMA' Francesco - Mondovì Coltivatore diretto
SOMA' Matteo - Mondovì Coltivatore diretto
VINAI Sergio – Montaldo di Mondovì Coltivatore diretto
BONGIOVANNI Vittorio - Neviglie Coltivatore diretto
SASIA Franca - Piasco Coltivatore diretto
BARBERO Roberto - Revello Coltivatore diretto
BARRA Elio Michele - Revello Coltivatore diretto
ANGARAMO Giuseppe - Saluzzo Coltivatore diretto
LINGUA Maria Grazia - Saluzzo Coltivatore diretto
RUELLA Monica - Sommariva Perno Coltivatore diretto
CHIALVA Livio - Tarantasca Coltivatore diretto
TIBLE Bruno - Villafalletto Coltivatore diretto
SETTORE - ARTIGIANATO
Famiglia SASSO - Cuneo
Manutenzione e riparazione impianti e macchine elettriche - progettazione e vendita componenti elettromeccanici - servizi di automazione e consulenza energetica dal 1926
NUZZO Pasquale - Alba Parrucchiere per uomo e donna
MANASSERO Marino - Beinette Riparazione e manutenzione carrelli elevatori
RACCA Mauro - Belvedere Langhe Riparazione e manutenzione macchinari e automatismi industriali - elettricista - sgombero neve
BELTRANDO Laura - Borgo San Dalmazzo Estetista
BESSONE Valter - Borgo San Dalmazzo Installazione e riparazione impianti audiovisivi, apparecchiature elettriche ed elettroniche
GIRAUDO Ferruccio - Borgo San Dalmazzo Installazione e riparazione impianti audiovisivi, apparecchiature elettriche ed elettroniche
PAROLA Luciana - Borgo San Dalmazzo Parrucchiera per uomo e donna
RAVERA Antonello - Bra Piastrellista
TROIA Italo - Canale Autotrasporti
CHIOCCHIA Ivo - Caraglio Impresa edile
BRACCO Ugo - Carrù Produzione, lavorazione, riparazione oggetti preziosi e di gioielleria - commercio al minuto oggetti preziosi
SILVESTRO Laura - Carrù Produzione, lavorazione, riparazione oggetti preziosi e di gioielleria - commercio al minuto oggetti preziosi
CAULA Alessandro - Carrù Installazione impianti di riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e refrigerazione
CHIAPELLO Pierantonio - Ceresole d'Alba Autotrasporto conto terzi - noleggio di macchine ed attrezzatura per la costruzione o la demolizione
MARZANO Raffaele - Ceresole d'Alba Autocarrozzeria - soccorso stradale - rimessa di veicoli con servizio di custodia
RACCA Gianmarco - Cherasco Impresa edile - elettricista
TRANCHERO Fabrizio - Chiusa di Pesio Installazione e riparazione impianti termici, climatizzazione, idraulici, antincendio e distribuzione gas
ALBERIZZI Antonella - Corneliano d'Alba Parrucchiere per uomo e donna
FREA Enrico - Corneliano d'Alba Parrucchiere per uomo e donna
GALIASSO Giovanni - Cuneo Studio e produzione apparecchiature elettroniche
BOSSA Flavio - Demonte Impresa edile
VERA Andrea - Demonte Falegname
DOMINI Graziella - Diano d'Alba Lavanderia - tintoria
GIRAUDO Andrea - Dronero Installazione, riparazione e manutenzione impianti termici, idraulici, sanitari, a gas e antincendio
GIRAUDO Valter - Dronero Installazione, riparazione e manutenzione impianti termici, idraulici, sanitari, a gas e antincendio
AIMAR Rocco - Entracque Falegnameria
ARIAUDO Alessandro - Fossano Idraulico
TARICCO Bruna - Fossano Parrucchiera per uomo e donna
SILATO Ugo - Manta Impresa edile
COZZO Silvia - Mondovì Parrucchiera
GRASSO Bruno Ubertino - Moretta Smaltimento rifiuti pericolosi e non pericolosi - consulenza ambientale - trasporto rifiuti liquidi, solidi e polverulenti
TARICCO Mauro - Narzole Impresa edile
ROMANIELLO Rocco - Pocapaglia Falegname
CASTELLO Paolo Michele - Rifreddo Elettricista
SINEO Bartolomeo - Salmour Impresa edile
RATTALINO Giovanni - Saluzzo Panetteria e pasticceria
VEGLIA Aldo - Saluzzo Panetteria
AIMONE Mario Luciano - San Michele Mondovì Impresa edile - decorazioni - piastrellista
GIRAUDO Fabrizio - Savigliano Autotrasporto conto terzi
MOGNA Simone - Savigliano Manutenzione e riparazione autoveicoli, autocarri, macchine agricole, macchine operatrici - gommista - elettrauto
REVELLI Flavio - Savigliano Meccanico macchine agricole
CARRENA Simona - Trinità Parrucchiera
BOLLATI Livio - Villafalletto Installazione, riparazione e manutenzione impianti idrico-termo sanitari
CHIERA Valerio Giuseppe - Villanova Mondovì Laboratorio odontotecnico
GARELLI Renato Domenico - Villanova Mondovì Manutenzione e riparazione carrozzerie di autoveicoli
SETTORE – COMMERCIO E SERVIZI
Famiglia SORDELLO - Robilante Commercio ingrosso prodotti ortofrutticoli dal 1926
ALLEMANDI Margherita - Acceglio Ristorante - pizzeria - bar
TOMASI Maria Grazia - Alba Promotore finanziario
TOMATIS Massimo - Alba Commercio al minuto carni, generi alimentari freschi e conservati
DOMINICI Pierangelo - Barge Commercio al minuto ferramenta, articoli enologici e per cantina, elettrodomestici e casalinghi
PELLEGRINO Valerio - Borgo San Dalmazzo Raccolta, trattamento e recupero rottami metallici ferrosi e non ferrosi
MASSIMO Rocco - Bossolasco Bar – pizzeria
BOTTASSO Ivana – Boves Albergo - ristorante
POLITANO Claudio - Boves Albergo - ristorante
ABRATE Sergio - Bra Commercio al dettaglio bevande
BAI Donatella - Bra Produzione e commercio abiti da sposa e accessori
BARBERO Giuseppe - Bra Agente di commercio
TESTA Claudio - Bra Merceria
BARALE Francesco - Caraglio Commercio ambulante abbigliamento e calzature
PELLEGRINO Silvio - Chiusa di Pesio Macelleria
BRUNO Laura - Cuneo Ristorante - pizzeria
GIORDANO Bruno - Cuneo Bar - caffetteria
GIORDANO Marco - Cuneo Vendita e assistenza attrezzature per negozio
ROSSO Livio - Cuneo Commercio ingrosso e minuto materiale per edilizia
OCCELLI Francesco - Dogliani Commercio ambulante di abbigliamento
BOGLIOTTI Tommaso - Fossano Bar – caffetteria
MEIRANO Ottavio - Govone Catering - Commercio al minuto prodotti alimentari freschi e conservati
BOANO Dario - Grinzane Cavour Riparazione pneumatici e montaggio
BOASSO Marco - Guarene Agente di commercio vendita vini e liquori
BELTRANDO Antonia Giuseppina - Limone Piemonte Agente immobiliare
GIOANNINI Enrica - Magliano Alpi Ristorante - hotel - bar
GENOVESE Roberto - Manta Rappresentante e agente di commercio vendita di controsoffitti e pareti mobili
DUNN Robert Arthur - Mondovì Organizzazione e tenuta corsi di lingue
ROCCA Costantino - Monforte d'Alba Enoteca - bar - ristorante
GIORIO Walter - Montà Commercio al minuto cartoleria, cancelleria, libreria, merceria, prodotti alimentari, abbigliamento
LIBERALE Ezio - Monticello d'Alba Commercio al minuto generi alimentari freschi e conservati, prodotti ortofrutticoli, dolciumi, articoli di profumeria e igiene della persona
CAGNA Monica - Ormea Albergo - ristorante - bar - riserva di pesca e vendita trote
CAGNA Stefania - Ormea Albergo - ristorante - bar - riserva di pesca e vendita trote
BARALIS Renata - Prazzo Commercio al minuto prodotti alimentari, rivendita generi monopolio, carburanti, somministrazione alimenti e bevande
CLERICI Maria Raffaella - Racconigi Commercio al minuto cartolibreria
SALVATICO Adriana - Roburent Bar
AVALLE Gianpiero - Saluzzo Commercio al dettaglio pollame, conigli, uova, carni ovine e selvaggina
SOLA Roberto - Saluzzo Bar
PANERO Nadia Nicoletta - Savigliano Commercio ambulante abbigliamento e accessori
CETERA Francesco - Tarantasca Ristorante - pizzeria
IDRO Marco - Vicoforte Bar - ristorante
GERBAUDO Dario - Villafalletto Bar - pizzeria - ristorante - commercio al dettaglio di vini e liquori
ODA Daniela Elisa - Viola Commercio al dettaglio commestibili e panetteria prodotti da forno