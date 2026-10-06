VOLLEY SERIE C / Coppa Piemonte, il VBC Mondovì batte il Parella e vola in seconda fase

Nel terzo ed ultimo concentramento stagionale di Coppa Piemonte, disputatosi a Torino tra 3 formazioni militanti in serie C, il VBC MONDOVI’ conquista 4 punti, superando nella gara inaugurale il Parella Torino per 3-0 (21-25,21-25,22-25) e cedendo nella seconda per 2-1 al Pavic Romagnano (25-18,25-18,23-25). Con la conquista di questi 4 punti i monregalesi chiudono questa prima fase di Coppa con 11 punti, qualificandosi così per la seconda fase, in programma martedì 8 dicembre. Da questo doppio impegno in terra torinese contro due avversarie di pari categoria (e anche loro qualificate per la seconda fase) lo staff tecnico monregalese può trarre ulteriori segnali incoraggianti e sicuramente positivi, indicanti una continua e costante crescita tanto nella forma dei singoli quanto nel gioco di squadra, decisamente più fluido ed efficace.

“Questa ultima giornata di Coppa – commenta al termine coach Federico Ronco - ha rappresentato per noi un gran bel test contro due formazioni che ritroveremo anche in campionato. Noi arrivavamo da una settimana importante perché abbiamo caricato molto e ci siamo allenati praticamente tutti i giorni, compreso l’ allenamento congiunto di giovedì a Busca che ha dato buoni risultati e soprattutto buoni spunti sul buon lavoro fatto, perché siamo stati bravi a giocarci tutta la partita con una squadra sulla carta fra le favorite per la promozione in B insieme a Villanova e Lasaliano Torino. Contro il Parella, nonostante fossimo imballati d un pò stanchi, abbiamo gestita bene la partita, riuscendo a centrare l’ obbiettivo che ci eravamo prefissato. Nella seconda gara contro il Pavic Romagnano abbiamo incontrato una formazione molto organizzata, che ha difeso veramente tutto, ma noi abbiamo patito molto la stanchezza. Siamo comunque usciti di squadra, soprattutto nell'ultimo set, in cui le pedine sono cambiate e tutti sono riusciti a dare il loro contributo.”

Contro il Parella Torino, prossimo avversario in campionato nella tredicesima ed ultima giornata del girone d’ andata in programma 23 gennaio a Mondovì, coach Federico Ronco, con Fichera e Catena presenti ma a riposo per motivi precauzionali, è partito con Sangregorio in palleggio, Mastantuoni opposto, capitan Camperi e Bernardi in banda, Catena e Caldano al centro, Gasco libero, inserendo durante la gara Marchese, Marabotto, Leandro, Sgura e Drocco.

Nel primo set vi è sostanziale equilibrio sino al 10 pari, poi i monregalesi allungano, portandosi prima sul 15-12, poi sul 19-16, quindi sul 23-20 ed infine chiudendo 25-21, mentre entrano Marabotto e Marchese per il solito doppio cambio. Nella seconda frazione i monregalesi partono bene e stanno sempre saldamente in vantaggio nel punteggio (10-7, 18-13, 21-15), chiudendo nuovamente 25-21, mentre entrano nuovamente Marabotto e Marchese. Nel terzo set, con in campo Marabotto, Marchese, Leandro e Sgura, vi è equilibrio sino al 12 pari, poi i monregalesi allungano e si portano sul 16-13, ma vengono ripresi sul 18-18. La situazione resta in grande equilibrio sino al 20 pari, quando i monregalesi piazzano un nuovo allungo, portandosi prima sul 24-21 ed infine chiudono 25-22, mentre nel finale entrano Marchese e Mastantuoni.

Nella seconda gara contro il Pavic Romagnano, prossimo avversario in campionato nella quinta giornata d’ andata in programma sabato 14 novembre a Mondovì, coach Federico Ronco è partito con Sangregorio in palleggio, Mastantuoni opposto, capitan Camperi e Bernardi in banda, Caldano e Borsarelli al centro, Gasco libero, dando successivamente spazio a Marabotto, Marchese, Sgura, Leandro e Drocco.

Nel primo set parte decisamente meglio il Pavic Romagnano, che si porta subito avanti 6-1, poi i monregalesi reagiscono e riescono a tenere il ritmo avversario (11-15, 15-19), arrendendosi 25-18, mentre entrano Marabotto e Marchese. Nella seconda frazione, con in campo Marchese come opposto, i monregalesi debbono sempre inseguire (11-6,14-8,19-13,22-15), arrendendosi 25-18, mentre entrano Marabotto, Mastantuoni e Sgura. Nel terzo set i monregalesi, con in campo Sgura, Leandro e Drocco, partono bene e si portano sul 7-4, poi accusano il ritorno degli avversari, che impattano sul 14 pari. Da qui in avanti si procede punto a punto sino al 23 pari, quando i monregalesi riescono a piazzare lo spunto vincente ed a chiudere in volata 25-23.

Terminata la prima fase di Coppa, ora è tempo di campionato, con i monregalesi che esordiranno domenica 18 ottobre alle ore 18 con la trasferta al Pala Reale Mutua di Giaveno contro il Valsangone.