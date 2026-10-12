Al Panathlon Club Cuneo il riconoscimento “Club dell’Anno 2025”

Sabato 10 ottobre si è svolta, ad Orta San Giulio (NO), l’Assemblea dell‘Area 3 dei Panathlon Club di Piemonte e Valle d’Aosta.
Durante l’Assemblea, il Panathlon Club Cuneo ha ricevuto, dal Governatore dell’Area 3 Piemonte e Valle d’Aosta, Maurizio Nasi, il prestigioso riconoscimento di “Club Dell’Anno 2025”.
(I soci del Panathlon Club Cuneo presenti ad Orta, insieme al Governatore Nasi ed alle studenti/atlete premiate)
Sempre nel corso della stessa giornata, sono state inoltre assegnate le Borse di Studio “Attilio Bravi” a due giovani studentesse/atlete indicate dal Panathlon Club Cuneo: Noemi Sclerandi e Matilde Giordano ed i riconoscimenti ad alcuni soci del club cuneese:
Riconoscimento 2026 del Governatore a Sergio Levico.
(L'isola di San Giulio, sul lago d'Orta)
Pergamena d’Onore per i 35 anni di appartenenza al Panathlon Internazionale a Bruno Barbotto.
Pergamena d’Onore per i 25 anni di appartenenza al Panathlon International a Patri
zia Notario e Bruno Bossi.