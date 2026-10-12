Sport - 12 ottobre 2026, 10:22

Al Panathlon Club Cuneo il riconoscimento “Club dell’Anno 2025”

Il premio è stato consegnato nel corso dell’Assemblea dell’Area 3 ad Orta San Giulio

Al Panathlon Club Cuneo il riconoscimento “Club dell’Anno 2025”

Sabato 10 ottobre si è svolta, ad Orta San Giulio (NO), l’Assemblea dell‘Area 3 dei Panathlon Club di Piemonte e Valle d’Aosta.

Durante l’Assemblea, il Panathlon Club Cuneo ha ricevuto, dal Governatore dell’Area 3 Piemonte e Valle d’Aosta, Maurizio Nasi, il prestigioso riconoscimento di “Club Dell’Anno 2025”.

 

(I soci del Panathlon Club Cuneo presenti ad Orta, insieme al Governatore Nasi ed alle studenti/atlete premiate)

Sempre nel corso della stessa giornata, sono state inoltre assegnate le Borse di Studio “Attilio Bravi” a due giovani studentesse/atlete indicate dal Panathlon Club Cuneo: Noemi Sclerandi e Matilde Giordano ed i riconoscimenti ad alcuni soci del club cuneese: 

Riconoscimento 2026 del Governatore a Sergio Levico.

(L'isola di San Giulio, sul lago d'Orta)

Pergamena d’Onore per i 35 anni di appartenenza al Panathlon Internazionale a Bruno Barbotto.

    Pergamena d’Onore per i 25 anni di appartenenza al Panathlon International a Patri

    zia Notario e Bruno Bossi.

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