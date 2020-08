La Polaris Viaggi non si è mai firmata. Ed ora riparte

“Non ci siamo mai fermati”. C’è comprensibile orgoglio nelle parole di Aldo Bruno, titolare della Polaris Viaggi, che conta uffici in via Cavalieri di Vittorio Veneto 10 a Bagnolo Piemonte ed in Via Saluzzo 79 a Revello aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30 dal lunedì al venerdì e tutti i sabati mattina. Pur in un momento certamente non facile come quello legato all’emergenza sanitaria per il Covid 19, la sua Agenzia ha continuato ad essere vicina ai suoi clienti, alle prese con le pratiche legati agli annullamenti ed alle disdette.

Ed ora si riparte, con una serie di proposte che segna anche il ritorno nelle principali città estere senza dimenticare gli angoli più belli della nostra Italia.

Vediamole.

Dal 5 al 7 settembre: Budapest

Il programma prevede – dopo l’immancabile passeggiata lungo lo splendido Danubio – il tour della città con le sue più celebri attrazioni, come la Chiesa bianca, la chiesa luterana in piazza Deak Ferenc, il Ponte delle Catene che attraversa il Danubio per giungere alla Basilica di Santo Stefano, visita del quartiere ebraico, ricco di monumenti e di cultura ed in particolare del VII distretto costellato di sinagoghe e negozi kosher dove gusteremo alcuni prodotti tipici.

Dopo Budapest sono in programma viaggi a Valencia, Madrid, Parigi, Londra e Marrakesh

Dal 19 al 25 settembre: Tour della Sardegna.

Il tour prevede soste e visite a Porto Torres con “puntata” al Museo Etnografico, Orgosolo, il paese dei “murales”, Alghero, Capo Caccia al cui interno si trovano le incantevoli Grotte di Nettuno, Isola dell’Asinara, l’antico borgo medievale di Castelsardo, sito al centro esatto del Golfo dell’Asinara. Santa Teresa di Gallura dove, salvo divieti per i bus, sarà possibile scoprire le bellezze granitiche delle località di Capo Testa, affacciata sulle ventose bocche di Bonifacio a guardia della Corsica, Golfo degli Aranci, Iisola della Maddalena, Caprera con visita al compendio Garibaldino, Costa Smeralda con Porto Cervo, luogo simbolo del mondo del lusso e delle vacanze di personaggi più ricchi e famosi, Cadivolpe, Portorotondo e Baia Sardinia.

Dal 19 al 26 settembre: Tour della Sicilia e San Vito Lo Capo.

Per i dettagli del tour telefonare in agenzia,

Dal 26 settembre al 3 ottobre: Tour delle Isole Eolie.

Il tour prevede soste e visite a Lipari con tappe a Quattrocchi, località così chiamata in quanto da lì è possibile ammirare un panorama la cui bellezza necessita, appunto, di quattro occhi per

essere apprezzata in ogni sua caratteristica, a Porticello e Vulcano con scalata al o fare un bagno nei fanghi, famosi per l’effetto rigenerante della pelle, a Filicudi e Alicudi a Panarea ed a Stromboli. dove dalla barca sarà possibile assistere alle suggestive eruzioni del vulcano che si susseguono con intervalli di circa quindici minuti.

Dal 3 al 6 settembre: Giardini di Sissi e Lago del Renon

Dal 3 al 10 settembre: Rimini, soggiorno al nare

Dal 4 al 6 settembre: Toscana e il Chianti

Dal 4 al 7 settembre: Lourdes

5 settembre: Sanremo ed il suo mercato

Dal 5 al 7 settembre: Capri, Sorrento, Positano e la Costiera Amalfitana

6 settembre: Annecy ed il suo mercatino

6 settembre: Gardaland

Dall’11 al 13 settembre: Roccaporena, Collevalenza e Cascia

Dal 12 al 13 settembre: La strada del Prosecco

13 settembre; Lago di Como e Villa Carlotta

13 settembre: Rapallo e Santuario di Montallegro

Dal 18 al 20 settembre: Istria

Dal 18 al 21 settembre: Santorini

19 settembre: Sotto il Monte

20 settembre: Acquario di Genova

20 settembre: Festa di Santa Croce sul Lago d’Iseo

20 settembre: Andar per Langhe

Dal 24 settembre al 1 ottobre: In Puglia con Luigi Gallia e minitour Matera

Dal 25 al 27 settembre: Ravenna e Ferrara con minicrociera

Dal 25 al 27 settembre: Pellegrinaggio al Santuario di Lanciano e Loreto

Dal 26 al 28 settembre: Capri, Sorrento, Positano e la Costiera Amalfitana

Per ulteriori informazioni la Polaris Viaggi mette a disposizione tre numeri di telefono: quello del titolare contattabile sempre via whatsapp (333.7121773), quello dell'agenzia di Bagnolo Piemonte (0175.348424) e quello dell'agenzia di Revello (0175.257396).