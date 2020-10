Nuovo Dpcm in arrivo, Cirio: “Sì alla mascherina all’aperto. Chiusure anticipate? Non credo” [VIDEO]

Più prudente il presidente della Regione sulle limitazioni orarie dei negozi commerciali, un’ipotesi criticata e smentita già nelle scorse ore dal Governo: “ Su altre misure pericolose per l’economia siamo più prudenti. Mi riferisco alle chiusure anticipate dei locali, che al momento non dovrebbero rientrare nel Dpcm ”.

In un clima di incertezza, Cirio ha però rivolto un appello al Governo: “Prima mi aspetto che ci diano il miliardo di euro necessario al nostro Piemonte per risollevarsi, perché parliamo di aree già in difficoltà. Tante aziende mi hanno detto che avevano il lavoro e sono ora ferme. Come primo atto del Governo oggi mi aspetto questo”.