Bra, perde il controllo dell’auto e si schianta contro 7 auto in sosta

Una distrazione o forse un malore sono le possibili cause dell’incidente verificatosi intorno alle 10 di questa mattina (sabato 5 giugno) in via Monte Grappa a Bra.



Protagonista del sinistro un 25enne residente in città che, percorrendo la via ubicata nel centro storico della città della Zizzola a bordo della sua Bmw, ha improvvisamente perso il controllo del veicolo, andando a urtare violentemente contro sette automobili parcheggiate a bordo strada.



A soccorrere il giovane e chiamare i soccorsi del servizio di emergenza 118 è stata una pattuglia della Polizia Municipale, ora impegnata nei rilievi e nel coordinare le operazioni di rimozione delle auto incidentate.



Feritosi nello scontro, il ragazzo è stato trasportato all’ospedale di Verduno.