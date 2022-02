Un 38enne di Revello la vittima del frontale alla Crocera di Barge

E’ un 38enne di Revello, Paolo Tuninetti, la vittima dell’incidente stradale verificatosi intorno alle 20.30 di oggi, venerdì 11 febbraio alla Crocera di Barge, lungo la Provinciale 589.



Per cause in corso di accertamento la Mercedes guidata dal giovane è andata a scontrasi con un Ford Tourneo Courier mentre i due veicoli viaggiavano lungo un rettilineo in direzione Cavour.



Vani i soccorsi che il personale dell’emergenza sanitaria 118 ha prestato al 38enne, spirato mentre verso il luogo dell'incidente era stato fatto partire un volo dell’elisoccorso notturno, poi richiamato in seguito alla constatazione del decesso.



Il conducente del van risulta invece ferito in modo non grave, trasportato in ospedale in codice verde.



Sul posto oltre all’emergenza sanitaria sono intervenuti i Vigili del Fuoco.