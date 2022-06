Peste suina, presentati i dati dell'inchiesta sugli ungulati selvatici. Coldiretti: "Gli agricoltori sono disperati"

Prati distrutti, campi di mais e grano devastati, danni risarciti agli agricoltori anche dopo oltre 2 anni, 231 incidenti stradali causati dallo scontro con selvatici nel 2021, situazione faunistica paragonabile all’Italia del Seicento, nel “fare caccia” oggi ci sono di mezzo soldi pubblici che vengono messi a disposizione per mantenere i problemi.

Questo e molto altro è quanto emerge dall’inchiesta “Ungulati emergenza sul territorio”, presentata da Coldiretti a Torino presso il Cinema Romano e realizzata dal giornalista Stefano Rogliatti, visionabile a questo link: https://youtu.be/u4uQ8lRGY9I

Dopo i lavori precedenti creati sempre con Rogliatti, “Rice to Love” e “Né Tonda né Gentile”, quest’ultima indagine nasce dalla problematica che genera, ormai da diverso tempo, la presenza incontrollata e sempre maggiore del cinghiale sul territorio piemontese, stimata ad oggi intorno a 200.000 capi. Per questo si è indagato, attraverso punti di vista e voci differenti, sulle cause che hanno determinato una situazione ormai insostenibile dal punto di vista sanitario, della sicurezza stradale e dei gravi danni alle colture, fino ad arrivare a toccare i meccanismi che regolano la caccia ed il mercato della carne di selvaggina. Diversi, infatti, i contributi all’interno di questo progetto: dal mondo agricolo a quello della caccia fino a quello universitario per arrivare all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta e all’Associazione Familiari e Vittime della Strada.

“Ho incontrato agricoltori che mi raccontano la loro disperazione, ho chiesto a veterinari di spiegarmi le criticità sanitarie, ho ascoltato il racconto di chi ha avuto danni e dolori sulle strade. Viaggiando lungo il territorio tecnici e studiosi hanno dato il loro contributo a chiarire le difficoltà nel trovare le soluzioni. Molto è stato fatto ma molto non è ancora stato chiarito e definito. Questa inchiesta, basata sulle testimonianze, ha l’ambizione di rendere più chiaro e leggibile il difficile momento che stanno subendo la società, il settore agricolo e l’ambiente”, ha spiegato Stefano Rogliatti.

Coldiretti ha voluto e ideato questa indagine ancor prima che in Piemonte scoppiasse il primo caso di Peste Suina Africana (PSA), a testimonianza del lavoro che da diverso tempo sta portando avanti per far fronte alla problematica dei cinghiali, portando alla ribalta la questione attraverso varie manifestazioni di piazza, segnalazioni e lettere in Regione, oltre a specifiche azioni mediatiche.

A causa dei cinghiali sono già stati persi circa 80.000 ettari in Piemonte che, se fossero tutti coltivati a frumento tenero, corrisponderebbero a 600 milioni di Kg di pane non prodotto.

“Dalla necessità di una riforma inerente la gestione della caccia e degli Istituti venatori a quella di modificare la normativa europea poiché la peste è dei cinghiali e non dei suini fino alla questione degli indennizzi alle imprese agricole e all’incolumità pubblica: questi e molti altri gli spunti che emergono dal lavoro del giornalista Stefano Rogliatti. Dopo 6 mesi dal primo caso di PSA e 3 dalla firma dell’Ordinanza regionale che aveva dato il via libera a contenuti innovativi e misure straordinarie – sottolinea il Presidente di Coldiretti Cuneo Enrico Nada – sono stati abbattuti solo poco più di 2.000 cinghiali quando l’obiettivo è quello di arrivare almeno a 50.000. Chiediamo, quindi, una proroga dell’Ordinanza almeno fino a fine settembre, quando si auspica sarà stato definitivamente approvato il Piano Regionale di interventi urgenti e inizierà, parallelamente, la caccia programmata, ma ancor più è necessario superare una serie di prese di posizione inaccettabili e strumentali da parte degli ATC e CA ovvero di quei gruppi di potere di cui si fa cenno anche nell’inchiesta, che stanno di fatto rallentando ed, in alcuni casi, bloccando l’operatività”.

“Non dimentichiamoci poi dei ristori alle imprese per i suini che hanno dovuto abbattere – continua il Direttore di Coldiretti Cuneo Fabiano Porcu – perché, se da un lato, l’Assessorato regionale all’Agricoltura ha stanziato 1,8 milioni di euro come aiuti straordinari rispetto ai danni subiti, dall’altro i criteri di pagamento sono riduttivi non valorizzando le razze suine più pregiate, quelle autoctone e gli allevamenti allo stato brado o semibrado che rappresentano un’elevata fonte di reddito per le imprese che le allevano e che trasformano direttamente le produzioni in carni e salumi rinomati. Inoltre le aziende vanno risarcite anche per il mancato reddito che avranno finché non potranno ripristinare l’allevamento. L’auspicio e il senso del lavoro presentato è, dunque, quello di stimolare un confronto finalizzato ad individuare le necessarie soluzioni ad una problematica che sta concretamente mettendo a rischio il mondo agricolo, l’ecosistema e la nostra economia”.