Saluzzo, oggi il via a C’è Fermento

C'è Fermento in una precedente edizione alla ex Caserma Musso

Si apre oggi giovedì di 16 giugno la dodicesima edizione di C’è Fermento, la rassegna dedicata alla birra artigianale di qualità che ritorna all’ex Caserma Musso nel polo giovanile rinominato Il Quartiere.

Diciannove birrifici e una beer firm, per un totale di 120 birre alla spina, 11 cucine da tutta Italia per una rappresentanza che copre a tappeto tutto il Nord e il Centro Italia, dal Piemonte al Trentino Alto Adige, dalla Lombardia alle Marche, in una proposta selezionata dalla Guida alle Birre d’Italia Slow Food e dal comitato scientifico formata da Luca Giaccone e Francesco Nota.

Proprio alcune regioni sono rappresentate per la prima volta come le Marche e il Trentino Alto Adige, e anche otto tra i Mastri Birrai, e relativi birrifici, partecipano a C’è Fermento per la prima volta, come Beer In, Edit Brewing, Filodilana, Sagrin, La Piazza, dal Piemonte; Birrificio Manerba, dalla Lombardia; 61cento, dalle Marche; Birrificio Impavida, dal Trentino Alto Adige.

Presente al salone anche una birroteca, dove poter trovare le proposte in bottiglia e in lattina: ogni birrificio selezionerà due referenze da proporre in queste versioni, per un totale di 40 birre da poter acquistare e consumare a casa propria.

Anche le 11 cucine di strada selezionate dalla Condotta Slow Food del Marchesato di Saluzzo rappresentano tutta l’Italia, con proposte che arrivano da Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Abruzzo, Toscana, Campania e Puglia.

Le quattro giornate di C’è Fermento saranno scandite dai percorsi di degustazione curati e organizzati da Associazione ABC, una piccola realtà cuneese che durante serate di apertura porta alla scoperta dei birrifici protagonisti e delle relative birre. Ogni giorno verrà proposto un percorso diverso di degustazione itinerante all’interno de Il Quartiere, durante cui si svilupperà un tema specifico e si approfondiranno diversi aspetti della produzione e della degustazione delle birre.

Accanto a questi percorsi tematici e momenti di approfondimento, C’è Fermento presenta un calendario di appuntamenti OFF: eventi collaterali, musica diffusa, laboratori e visite sul territorio.

Sempre all’interno de Il Quartiere, ma nel cortile d’onore, la postazione di musica e interviste di Radio Beckwith, mentre durante i giorni di C’è Fermento, ma prima dell’orario di apertura, Birre di Confine organizza dei tour guidati come Fuori Salone, circa temi via via diversi e in giro per la cittadina di Saluzzo. Presente al salone anche il Progetto IGA, che si occupa di birre artigianali italiane realizzate con uva e con il mosto d’uva, una peculiarità riconosciuta anche a livello internazionale.

Un punto di contatto tra due mondi, non una birra creata a partire da un mix ma l’elaborazione di un prodotto complesso che viene integrato e arricchito con l’utilizzo di uva.

Questo progetto di eccellenza nel mondo del made in Italy brassicolo verrà presentato a C’è Fermento con uno stand dedicato. Nell’edizione del 2019, in 4 giorni di Salone, C’è Fermento ha richiamato all’ex Caserma Musso oltre 20mila persone coniugando al meglio alta qualità di cibo e birra, la convivialità e la promozione delle Terre del Monviso, territorio noto in tutta Italia anche per l’importante produzione di birra artigianale che lo caratterizza e contraddistingue.

Proprio alla filiera locale è stata dedicata la “Collaboration Beer”, creata nel birrificio Troll di Vernante con i colleghi di Antagonisti, Baladin, Birrificio della Granda, Kauss e Trunasse: una birra non troppo alcolica, ma profumata e caratteriale ideata con una nuova ricetta dai mastri birrai dei birrifici cuneesi.

L’evento sarà supportato come main sponsor da Isiline, storico provider di servizi Internet, connettività e telefonia, con sede proprio a Saluzzo.

Orari: giovedì 16 giugno: 18 venerdì 17 giugno: 18-01 sabato 18 giugno: 18-01 domenica 19 giugno: 18.

Resta invariato l’ingresso gratuito al Salone, così come la formula di acquisto delle birre, esclusivamente tramite gettoni del valore di 2,50 euro l’uno. Acquistando 10 gettoni, per un totale di 25 euro, uno è in omaggio. Per poter degustare è necessario acquistare il nuovo bicchiere in vetro realizzato per l’edizione 2022, direttamente al salone dal costo di 5 euro.

Venerdì 17 e sabato 18 giugno all’interno del salone è presente uno spazio dedicato ai bambini, con attività di ludoteca dalle 19 alle 24.

C’è Fermento 2022 è una manifestazione sostenibile: una raccolta differenziata attenta, l’impiego di materiali compostabili, la scelta del bicchiere di vetro per il consumo, la presenza di punti di raccolta rifiuti dedicati per procedere con una differenziazione guidata e consapevole.